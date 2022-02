Sekretarz obrony USA: Putin nie chciał wojsk NATO przy granicy Rosji, teraz będzie miał ich jeszcze więcej Alert

Putin działając agresywnie w stosunku do Ukrainy osiągnął przeciwieństwo tego, czego oczekiwał – mówił podczas konferencji prasowej sekretarz obrony USA Lloyd Austin

– Imperialistyczna polityka Rosji wymaga od nas i sojuszników kompleksowych działań odstraszających. Przyjęliśmy dodatkowych żołnierzy amerykańskich, którzy wzmacniają wschodnią flankę NATO, Zapewniamy im wsparcie i będziemy współdziałać tak długo, jak to będzie konieczne. Jedność i współpraca w ramach NATO to najlepsza odpowiedź na agresywne zachowania Rosji – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Minister obrony podziękował Amerykanom za ich zaangażowanie w obronę bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.

– Polska jest czwartym miejscem na świecie pod względem obecności amerykańskiej armii. Na stałe stacjonuje tu 4 tys. amerykańskich żołnierzy. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji do Polski skierowanych zostało dodatkowe 4,7 tys. żołnierzy. USA wspierają Polskę również w modernizacji sił zbrojnych. USA sprzedały Polsce zarówno myśliwce F-35, systemy przeciwlotnicze Patriot, artyleryjskie zestawy Himars a teraz, z dumą ogłaszam, że rząd USA zdecydował się na zgodę na sprzedaż Polsce czołgów Abrams w najnowszej konfiguracji. Ramy czasowe dostaw tego sprzętu są obecnie ustalane. Nie mamy dokładnego harmonogramu dostaw czołgów do Polski – powiedział sekretarz obrony USA Lloyd Austin.

– Reżim Łukaszenki dalej inspiruje kryzys graniczny, Ukraina jest zagrożona inwazją ze strony Rosji, Polsce grozi napływ tysięcy uchodźców z Ukrainy, którzy będą chcieli znaleźć tutaj bezpieczne schronienie. Wierzę jednak, że wciąż dyplomacja zwycięży i nie dojdzie do dalszej eskalacji. USA pomagają Ukrainie sprzętowo i wywiadowczo. Cały sojusz NATO wyraził solidarność z Ukrainą w obliczu zagrożenia. Ironiczne jest to, że Putin nie chciał wzmacniania wojsk NATO wokół granic Rosji, a przez swoje zachowanie teraz dostanie to w większym wymiarze – dodał Austin.

Mariusz Marszałkowski