Shell otwiera się na elektromobilnych i planuje 25 nowych punktów Alert

Na stacjach paliw Shell będzie można naładować elektryczny lub hybrydowy samochód. Koncern wprowadzi nowe punkty w 2023 roku i planuje rozszerzyć swoją sieć o kolejne stacje w Polsce, o czym poinformował prezes Piotr Kuberka w rozmowie z ISBnews.

Shell otworzy nowe punkty na mapie Polski

Shell planuje wprowadzić punkty ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych pod marką Shell Recharge. Pierwsze oddziały powinny pojawić się już w 2023 roku, o czym poinformował prezes Shell Polska Piotr Kuberka.

– Już teraz mamy w Europie 275 tys. punktów ładowania. W Polsce pierwszym krokiem była instalacja na naszych stacjach ultraszybkich ładowarek Ionity, z których na razie funkcjonuje 12, na sześciu stacjach, a docelowo będzie 40, na dziesięciu stacjach. W Polsce oferujemy już też naszym klientom biznesowym kartę hybrydową Shell Card EV do ładowania aut elektrycznych i hybrydowych – powiedział Kuberka. Holendersko-brytyjska firma, planuje 500 tysięcy punktów ładowania do 2025 roku, a nowa w ofercie, karta hybrydowa będzie akceptowana w 1000 punktach w Polsce.

Koncern planuje rozszerzyć swoją sieć na terenie Polski o 25 stacji jeszcze w 2022 roku. – Obecnie sieć Shell w Polsce liczy 443 stacje, w tym ponad 60 partnerskich. Siedem nowych placówek powstało już w tym roku, a liczę na to, że do końca roku uruchomimy co najmniej 25 kolejnych – powiedział prezes Shell. Dla koncernu, pożądaną lokalizacją są trasy szybkiego ruchu, a nowe punkty głównie mają być dużymi obiektami.

– Punkty ładowania Shell Recharge będą lokalizowane nie tylko na istniejących stacjach Shell, a ponadto pracujemy także nad pilotażowymi projektami kilku innych rozwiązań z dziedziny elektromobilności – dodał Kuberka.

