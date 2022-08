Siemens i Gazprom walczą na piosenki o turbinie, gdy na Ukrainie giną ludzie

Niemiecki Siemens zaproponował na Twitterze stworzenie playlisty Spotify poświęconej samotnej turbinie rosyjskiego Gazpromu, której Rosjanie nie chcą odebrać z Niemiec. Nie trzeba było długo czekać na rewanż firmy z Petersburga. Zabawa trwała w najlepsze pomimo inwazji Rosji na Ukrainę.

Źródło: pixabay

– Nasza turbina nadal nie znajduje się tam, gdzie powinna. Stoi samotna w naszym składzie w Muelheim. Zróbmy biedactwu przysługę i stwórzmy playlistę na Spotify. Jakie piosenki powinny się na nie znaleźć? Zaczynamy z „So lonely” (Tak samotny – ang.) autorstwa The Police. Jakie mają Państwo sugestie – napisał Siemens na Twitterze w odniesieniu do sporu o turbinę zwróconą przez Kanadę z naprawy w Montrealu po tym jak Rosjanie zagrozili, że ograniczą dostawy do Niemiec przez Nord Stream 1, jeśli jej nie dostaną.

Our famous turbine is still not where it should be. It’s standing around lonely at our site in Mülheim. Let’s do the poor thing a favor and create a @Spotify playlist. What should be included?

We'll start with "So Lonely" by the @ThePoliceBand … what are your suggestions? pic.twitter.com/uVgvV8Jaza

— Siemens Energy (@Siemens_Energy) August 17, 2022