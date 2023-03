Szpieg złapany przez SKW przyglądał się infrastrukturze krytycznej nad polskim Bałtykiem Alert

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) zatrzymała mężczyznę, który pozyskiwał informacje o infrastrukturze krytycznej na Pomorzu. Cudzoziemiec przyznał się do zarzutów o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu – podaje TVP Info.

Port Gdańsk / fot. Wikimedia Commons

– Służba Kontrwywiadu Wojskowego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zatrzymała cudzoziemca, który usłyszał zarzut prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu. Podejrzany pozyskiwał informacje o infrastrukturze krytycznej na Pomorzu. Podczas przesłuchania przyznał się i opisał szczegóły współpracy z Rosjanami – czytamy na stronie portalu tvp.info.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanemu zarzut prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz rosyjskiego wywiadu. Od początku roku miał zbierać informacje o infrastrukturze krytycznej w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim oraz o służbach i organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. – Pozyskiwane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej – podaje TVP Info.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i trafił do aresztu tymczasowego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

TVP Info/Jędrzej Stachura