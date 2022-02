SMR dla KGHM od Amerykanów ma powstać do 2029 roku Alert

Prezes KGHM Marcin Chludziński. Fot. BiznesAlert.pl

KGHM i amerykański koncern energetyczny NuScale Energy podpisały pogłębiony list intencyjny o współpracy dotyczący budowy małego reaktora jądrowego (SMR) w Polsce do 2029 roku.

Umowa KGHM-NuScale

– Nasze partnerstwo z KGHM zaczęło się jesienią zeszłego roku. Będziemy dostarczać małe reaktory modułowe. Dzisiaj podpisujemy umowę na budowę reaktora do 2029 roku. W 2020 roku NuScale otrzymał certyfikację technologii SMR od administracji amerykańskiej. Transformacja energetyczna przyniesie korzyści środowiskowe i ekonomiczne – powiedział John Hopkins, prezes NuScale Energy.

– To ważne wydarzenie, nie tylko gospodarcze. Polska podjęła się transformacji energetycznej, to zadanie trudne, bo wciąż 70 procent energii pochodzi z węgla. Dzisiaj zadaniem jest budowę energetyki zapewniającej bezpieczeństwo dostaw w oparciu o źródła niskoemisyjne. Podjęliśmy ten wysiłek, bo wiemy jak ważna jest ochrona klimatu, ale także po to, by zwiększać konkurencyjność gospodarki. Dlatego zdecydowaliśmy, że najlepszym źródłem w naszym miksie będzie energetyka jądrowa. Podjęliśmy też decyzję o tym, że partnerem Polski przy atomie będą USA i amerykańskie firmy. Orlen będzie współpracował z GE Hitachi, mam nadzieję, że będzie to wyraz współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych

– Jesteśmy drugim największym konsumentem energii elektrycznej w Polsce, więc projekt strategiczny. Nie tylko w związku z rosnącymi cenami energii, polityki klimatycznej, ale też sytuacji geopolitycznej Polski. Dla nas energia elektryczna to drugi największy koszt, po kosztach pracy. Atom daje energię elektryczną, ale jest też źródłem ciepła i może być wykorzystany do produkcji wodoru. Będziemy korzystać ze wszystkiego, co pozwoli nam pracować lepiej i być bardziej zwinnym na rynku – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM.

W ramach zawartej umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia zostanie uruchomiona do 2029 roku. To pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO2 rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia. – Podpisana umowa handlowa stanowi ważny kamień milowy w kierunku komercjalizacji i rozwoju czystej, niezawodnej i przystępnej cenowo energii – podał KGHM w komunikacie.

KGHM/Michał Perzyński

AKTUALIZACJA: 14 lutego 2022 r., godz. 20.30; dodano komunikat KGHM