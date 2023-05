SMR w KGHM coraz bliżej? Prezes NuScale Power: posiadamy najbardziej zaawansowaną technologię Alert

Amerykański partner KGHM w projekcie budowy małej, modułowej elektrowni jądrowej, posiada najbardziej zaawansowaną technologię małych reaktorów jądrowych (SMR). Mówił o tym podczas spotkania z dziennikarzami w Polsce John Hopkins, prezes firmy NuScale Power.

Rozmowy KGHM-NuScale o SMR. Fot. KGHM.

W 2022 roku KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. W kwietniu miedziowy gigant złożył w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce.

Przedstawiciele NuScale Power spotkali się w poniedziałek z najwyższą kadrą zarządzającą KGHM. Prezes John Hopkins w rozmowie z polskimi dziennikarzami zaznaczył, że NuScale posiada najbardziej zaawansowaną technologię dotyczącą małych, modułowych elektrowni jądrowych – jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). Prezes amerykańskiej firmy dodał, że w styczniu br. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77MW, którą ma otrzymać w 2024 roku.

– Nasz pierwszy reaktor będzie znajdować się w stanie Idaho i zostanie uruchomiony w 2029 roku. Jednak jesteśmy w stanie zapewnić wszystkie projekty na czas, także w tym przypadku nie przewidujemy opóźnień – zaznaczył. Hopkins powiedział, że SMR to innowacyjna technologia, która jest idealna dla potrzeb wielkiego przemysłu, ale może być wykorzystywana także w inny sposób. – SMR-y mogą także zapewnić prąd dla miast. Jeżeli zapotrzebowanie na energię się zwiększy, zawsze można dobudować nowe jednostki. SMRy są małe i ich budowa pochłania dużej ilości czasu – wskazał.

NuScale złożył już w grudniu 2022 roku pierwsze zamówienie na produkcję komponentów zbiorników ciśnieniowych, co stanowi wyraz znacznego zaawansowania tego dostawcy technologii w procesie jej faktycznego wdrożenia. W maju 2023 roku na zlecenie NuScale firma Doosan Enerbility rozpoczęła produkcję odkuwek dla pierwszej elektrowni VOYGR-6TM o mocy 462 MW, która ma powstać w Stanach Zjednoczonych w stanie Idaho dla Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).

KGHM informuje, że prowadzi działalność w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i nieustannie podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje działania i zobowiązania w tych obszarach zawarto w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej spółki, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dla miedziowego giganta kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 roku 50 procent energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia Sierra Gorda w Chile jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł.

KGHM / Jacek Perzyński / Wojciech Jakóbik