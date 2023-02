Były pracownik NSA: Obiekty latające nad Ameryką to próba odwrócenia uwagi od sabotażu Nord Streamów Alert

Edward Snowden, były pracownik amerykańskiej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA), twierdzi, że odkrycie obiektów latających nad terytorium USA i Kanady to próba odwrócenia uwagi od ważnych tematów, w tym incydentów na gazociągach Nord Stream 1 i 2.

Edward Snowden. Fot. Flickr

W ostatnich dniach nad Ameryką Północną zostały zestrzelone cztery obiekty latające. Trzy z nich znajdowały się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych, jeden przelatywał nad Kanadą. Amerykanie podają, że jeden z nich to chiński balon szpiegowski. Reszta nie została zidentyfikowana.

Edward Snowden, były urzędnik wywiadu USA sugeruje, że doniesienia o niezidentyfikowanych obiektach nad Stanami Zjednoczonymi i Kanadą to próba odwrócenia uwagi dziennikarzy od ważnych tematów, w tym wybuchów na gazociągach Nord Stream 1 i 2.

– Chciałbym, żeby to byli kosmici, ale to nie oni. To tylko sztucznie wywołana panika, która sprawia, że reporterzy mają za zadanie badać bzdury, a nie sprawy finansowe i eksplozje, jak te na Nord Stream 1 i 2 – pisze amerykański “demaskator”.

Snowden to były pracownik CIA i kontraktor Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA). W przeszłości ujawnił kilkaset tysięcy tajnych dokumentów NSA, co do dziś uznaje się za największy wyciek tajnych informacji do prasy w historii USA.

26 września 2022 roku doszło do wybuchów na dwóch nitkach gazociągu Nord Stream 1 i jednej Nord Stream 2. Wówczas Nord Stream AG, spółka operująca gazociągami, poinformowała o znacznym spadku ciśnienia w magistralach. W wyniku rozszczelnienia gazociągów do atmosfery ulotniło się ponad 400 tys. ton metanu, co jest największym pojedynczym wyciekiem w historii.

Wypowiedzi Snowdena to nie pierwsze spekulacje na temat sabotażu gazociągów Nord Stream. Seymour Hersh, dziennikarz znany z materiałów krytycznych wobec USA twierdzi, że eksplozje to sprawka amerykańskich i norweskich wojskowych. Po incydentach na Nord Stream 1 i 2, podobne tezy głosili przedstawiciele Kremla.

Warto dodać, że pod koniec 2022 roku Edward Snowden otrzymał obywatelstwo rosyjskie. Po ucieczce do Rosji od wielu miesięcy pozostaje pod opieką służb specjalnych.

Kommersant/Jędrzej Stachura