Solorz-Żak i Sołowow chcą zbudować mały atom w Pątnowie Alert

ZE PAK. Fot. Mirosław Perzyński/BiznesAlert.pl

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podał, że podpisał umowę o stworzeniu spółki specjalnego przeznaczenia z austriacką firmą MS Innovation Impulse GMBH. Ma budować małe elektrownie jądrowe w technologii SMR.

ZE PAK należący do Zygmunta Solorza-Żaka przekonuje, że elektrownie jądrowe małej skali pomogą mu odejść od węgla brunatnego. – Intencją Stron jest zbycie lub wniesienie do spółki SPV aktywów, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów, doprowadzenie do zakończenia obecnie prowadzonej działalności polegającej na produkcji energii z węgla brunatnego (z zachowaniem zobowiązań w tym zakresie) a następnie rozwijanie na bazie SPV projektu budowy i eksploatacji SMR – czytamy w komunikacie.

– Strony będą, co do zasady, finansować działalności SPV, w częściach równych odpowiadających udziałowi w kapitale zakładowym, na każdym etapie działalności SPV, tj. zarówno na etapie prowadzenia, a następnie likwidacji działalności opartej na spalaniu węgla brunatnego, na etapie przygotowania terenu pod proces inwestycyjny, jak i na etapie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie jednostek SMR. Strony będą również wspólnie eksploatowały jednostki – podają w komunikacie.

Podpisanie umowy nastąpiło w obecności i przy udziale Argumenol Investment Company Limited i Synthos Green Energy. Synthos należący do Michała Sołowiowa jako strona umowy z GE Hitachi z USA ma zapewnić technologię do realizacji umowy.

ZE PAK/Wojciech Jakóbik