SpaceX ma dostarczyć na Księżyc łazik dla astronautów 

Łazik Eagle firmy Lunar Outpost zostanie dostarczony na powierzchnię Księżyca przez lądownik Starship HLS firmy SpaceX. To jeden z elementów programu Artemis, którego celem jest stała obecność człowieka na Srebrnym Globie.

Łazik Eagle, zaprojektowany przez Lunar Outpost, to platforma wielozadaniowa, zdolna do pracy w trudnych warunkach panujących na Księżycu, takich jak ekstremalne zimno podczas księżycowych nocy. Jak czytamy na portalu ithardware.pl, konstrukcja łazika łączy cechy małego pickupa i dużego wózka golfowego, a pojazd może działać zarówno autonomicznie, jak i w trybie załogowym. Projekt powstał we współpracy z m.in. Goodyear, General Motors i Leidos.

Eagle ma za zadanie wspierać misje astronautów, wykonując szereg operacji, dzięki czemu ludzie mogą skupić się na bardziej skomplikowanych zadaniach naukowych. Choć szczegółów technicznych łazika jest wciąż mało, wiadomo, że jego konstrukcja będzie przystosowana do transportu sprzętu i zapewni funkcjonalność w warunkach próżni.

Przyszłość transportu kosmicznego

Starship HLS od SpaceX to jedyna obecnie rakieta zdolna do dostarczania dużych ładunków na Księżyc. Choć Starship nadal jest w fazie testowej, ostatnie udane loty orbitalne potwierdzają postępy w jego rozwoju. Justin Cyrus, dyrektor Lunar Outpost, wyraził pełne zaufanie do SpaceX: „Jesteśmy przekonani, że SpaceX rozwija najskuteczniejszy system startowy w historii”.

W ramach programu Artemis, NASA planuje dostarczyć na Księżyc nie tylko łazik, ale również elementy infrastruktury oraz pojazdy naukowe.

Konkurs o kontrakt NASA

Jak podaje portal „Space 24”, Lunar Outpost rywalizuje z firmami Intuitive Machines i Venturi Astrolab o kontrakt na rozwój Lunar Terrain Vehicle (LTV) dla NASA. Wszystkie trzy firmy mają czas do wiosny 2025 roku na przedstawienie swoich projektów, a zwycięzca weźmie udział w misji Artemis V, zaplanowanej na 2030 rok.

Firma Venturi Astrolab rozwija pojazd FLEX, który ma być przetestowany podczas misji w 2026 roku. Z kolei Intuitive Machines pracuje nad platformą moonRACER, która zostanie dostarczona przez lądownik Nova-D.