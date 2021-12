Spadają ceny LNG w Azji Alert

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Ceny LNG w Azji spadły w tym tygodniu, ponieważ popyt na rynku spot w Chinach spadł pomimo początku zimy, a dostawy gazu ziemnego z Rosji nadal płynęły do ​​Niemiec. Jednak spadek cen był jednak w pewnym stopniu ograniczony przez przestoje w Australii, która ograniczyła swój eksport gazu skroplonego.

Średnia cena LNG za styczniową dostawę do Azji Północno-Wschodniej spadła do 34,60 dolarów za milion metrycznych brytyjskich jednostek termicznych (mmBtu), co oznacza spadek o 1,50 USD. Chińscy importerzy LNG wycofują się z natychmiastowych zakupów LNG, ponieważ ceny pozostają wysokie, a zapasy są duże. Z drugiej strony przyzwolenie Pekinu na zwiększenie zużycia węgla również zmniejszyło popyt na LNG.

Tymczasem Royal Dutch Shell zamknął produkcję w swojej pływającej instalacji LNG w Prelude, a Chevron Corp zamknął jedną z trzech jednostek przetwórczych w swoim zakładzie Gorgon LNG, obie w północno-zachodniej Australii. Shell poinformował, że w jego instalacji doszło do przerwy w pracach po wykryciu dymu w obszarze instalacji elektrycznych, a obiekt działa na rezerwowych generatorach diesla. Żadna z firm nie podała ram czasowych na przywrócenie produkcji.

Reuters/Michał Perzyński