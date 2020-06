Spięcie BiznesAlert.pl. Czy Energiewende to ściema? Alert

W dzisiejszym podcaście Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowskiej przyglądają się zawiłościom niemieckiej transformacji energetycznej, znanej także jako Energiewende. Czy Niemcy realizują ją na poważnie? Jak o niej świadczy wyłączanie atomu i uruchomienie nowego bloku węglowego?

Niemiecka transformacja energetyczna zakłada odejście od konwencjonalnych źródeł energii do OZE, by zmniejszyć emisyjność gospodarki. Nasz zachodni sąsiad zapowiedział zamknięcie ostatniej elektrowni jądrowej do 2022 roku, a 16 lat później od węgla. Proces ten jednak poddawany jest w wątpliwość w związku z uruchomieniem Elektrowni Datteln 4, która nie jest uwzględniona w tych ustaleniach, gdyż będzie działać jeszcze po 2038 roku, a węgiel, którym będzie zasilana, importowany będzie aż z Rosji.

