Spięcie BiznesAlert.pl. Zimna wojna o władzę w Internecie

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl dziennikarze Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński przyglądają się działaniom głównych mocarstw w cyberprzestrzeni.

Można uznać, że pionierem w wykorzystywaniu cyberprzestrzeni do osiągania celów politycznych jest Rosja, która najprawdopodobniej była zaangażowana w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku czy w wybory do niemieckiego Bundestagu w 2017 roku. Innym przykładem na spór dwóch mocarstw o kwestie bezpieczeństwa Internetu to tzw. afera Huawei, w której Waszyngton oskarża Pekin o wykorzystywanie technologii 5G do gromadzenia danych i szpiegowania. W ostatnich dniach Donald Trump uderzył także w chińskie czołowe aplikacje – TikTok i WeChat.

Zapraszamy do wysłuchania podcastu na YouTube, SoundCloud i Spotify.