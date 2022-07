Amerykańska fabryka LNG Quintana zadziała ponownie jesienią Alert

Amerykański terminal LNG Quintana w Texasie, zostanie odbudowany jesienią tego roku. Jest to drugi co do wielkości obiekt produkujący skroplony gaz ziemny, a jego niedostępność pogłębiła kryzys energetyczny na całym świecie.

Terminal Plaquemines LNG. Fot. Venture Global LNG

Amerykańska fabryka Quintana w Texasie, produkująca skroplony gaz ziemny, spłonęła na początku czerwca, a jej odbudowa możliwa będzie dopiero jesienią tego roku. To druga co do wielkości fabryka produkująca skroplony gaz ziemny, a jej pożar znacznie pogłębił światowe niedobry LNG.

Agencja ds. Bezpieczeństwa Rurociągów i Materiałów Niebezpiecznych (PHMSA), zaznacza że nie można ponownie wznowić pracy elektrowni dopóki nie zostanie naprawione wszystko jak na przykład zawór bezpieczeństwa, który był bezpośrednią przyczyną wybuchu.

Reuters/Maria Andrzejewska