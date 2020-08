Gawin: Strategia energetyczna musi ulegać korektom, bo zmieniają się uwarunkowania Energetyka

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Fot. URE

– Polityka energetyczna kraju jest potrzebna spółkom, ale i organom administracji. Za tym dokumentem powinny iść inne decyzje, które pomogą spełnić cele i oczekiwania – powiedział prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podczas Forum Gospodarki Energetycznej w Krakowie.

– Jeśli rząd uważa, że węgla w miksie energetycznym powinno być tyle i tyle węgla, to powinny iść za tym działania, które pozwolą utrzymać tę strukturę produkcji wytwarzania. Podobnie jest z OZE, nie ma górnego pułapu wzrostu OZE, a widzimy że przyrost prosumentów w naszym kraju jest bardzo dynamiczny – ocenił gość konferencji. Prezes został zapytany o to, czy potrzebna jest zmiana sposobu pisania dokumentów strategicznych energetyki w Polsce. Odpowiedział, że polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040 – przyp. red.) to dokument, „za którym musi podążać regulator”, czyli URE, bo „tak wynika z ustawy”. – Polityka Energetyczna Polski jest potrzebna, określa oczekiwania w danym okresie czasowym. Nakreśla cele w przyszłości, ale za tym powinny iść działania umożliwiające wprowadzenie zmian. Nie musi być tak, że cel zostanie osiągnięty w stu procentach. Otoczenie zmienia się tak dynamicznie, że trudno jest stworzyć dokument, który będzie skuteczny w przyszłości. Jest wiele różnych mechanizmów, które wpływają na kształt polityki energetycznej. Zmieniają się warunki uprawnień do emisji, wymagania udziału OZE, i tym podobne.

Prezes URE dodał, że PEP 2040 zwana strategią energetyczną powinna ulegać regularnym korektom. – To, że tak długo czekamy na ten dokument wynika także z dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Zmienia się polityka klimatyczna, rosnące ceny uprawień CO2, i tym podobne – wskazał.

Opracowali Bartłomiej Sawicki i Jędrzej Stachura