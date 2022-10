Kabel ze Szwecji do Polski stał się kolejną ofiarą serii tajemniczych usterek na Bałtyku, ale już działa Alert

Szwecja wznowiła eksport energii elektrycznej do Polski po usunięciu usterki stacji elektroenergetycznej Stärnö. Awaria nastąpiła niedługo po sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 rodząc podejrzenia o celowe działanie, które na razie nie zostało potwierdzone w faktach.

Flaga Szwecji. Źródło: Pixabay

Kabel Polska-Szwecja już działa

Podmorski kabel energetyczny łączący Polskę ze Szwecją o nazwie SwePol Link, został naprawiony. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że import energii ze Skandynawii został wznowiony i we wtorek rano wyniósł 594 MW.

Powodem wyłączenia kabla na linii Polska-Szwecja była usterka techniczna, do której doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kabel SwePol Link został wyłączony wcześniej na czas od 12 września do 9 października, ze względu na planowane prace eksploatacyjne. Usterka nastąpiła podczas wykonywanych prac co uniemożliwiło dalsze działanie połączenia i podjęcie pracy. Do awarii doszło na stacji elektroenergetycznej Stärnö, o czym poinformował szwedzki operator Svenska Kraftnät. Połączenie ma moc przesyłową 600 MW.

Usterka SwePol Link rodzi spekulacje na temat celowego działania po tym jak doszło do sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2, które zostały zniszczone wybuchami nieznanego pochodzenia. W międzyczasie doszło także do blackoutu duńskiego Bornholmu, którego przyczyny także są badane.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Maria Andrzejewska