Ile zapłacisz za święta? Tauron proponuje kalkulator zużycia energii elektrycznej Alert

Jak przystroić mieszkanie na święta w czasie kryzysu energetycznego? Kolorowo, bezpiecznie i niedrogo, jak radzi Tauron. Spółka przedstawiła sposoby na wybory, które pozostaną efektywne oraz bezpieczne.

W święta ma być jasno, kolorowo i efektywnie. W obecnym czasie powinno być również niedrogo oraz bezpiecznie. Świąteczne oświetlenie może generować duże zużycie energii elektrycznej. Tauron podpowiada na co zwracać uwagę podczas dokonywania świątecznych wyborów.

– Jeśli planujesz zakup świątecznego oświetlenia, zadbaj przede wszystkim o to, by było ono bezpieczne. Nigdy nie kupuj lampek z niewiadomego źródła. Przed zakupem sprawdź jakość wykonania i wymagane certyfikaty – powiedziała rzeczniczka Tauron Dystrybucja Ewa Groń.

Ważne jest, aby produkt był certyfikowany. Chodzi o certyfikat CE, który potwierdza, że zestaw jest zgodny z normami Unii Europejskiej i bezpieczny w użytkowaniu.

Warto zainwestować w oświetlenie LED. Tego typu lampki zużywają mniej energii i są bezpieczniejsze niż oświetlenie żarowe. Czas ich pracy wynosi między 25 000 a 50 000 godzin.

Łączenie ma znaczenie

Łańcuchy świetlne można ze sobą łączyć. To popularna praktyka, która potrafi dać spektakularny efekt. Warto jednak zwrócić uwagę na to, żeby zrobić to zgodnie z możliwościami łańcucha.

– Przekroczenie dopuszczanej przez producenta długości łańcucha może spowodować przepalenie przewodów przyłączeniowych, a w konsekwencji pożar. Choinka ma jednak przede wszystkim zachwycać. Podpowiemy więc: jeśli nie wiesz, jak długie światełka wybrać, to dla uzyskania takiego efektu przyjmij, że łańcuch powinien być trzy razy dłuższy, niż wynosi wysokość choinki – dodaje Ewa Groń.

Kalkulator zużycia prądu.

Tauron proponuje szybkie narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić ile będzie kosztować świąteczne oświetlenie. Spółka przygotowała kalkulator zużycia prądu: tauron-dystrybucja.pl/kalkulator-zuzycia-pradu.

Tauron/Maria Andrzejewska