Świąteczny sekret Wells Fargo, czyli teksańska masakra ESG

Wells Fargo, jeden z największych banków USA, opuścił po cichu i bez uzasadnienia Net Zero Banking Alliance. To efekt postępowania prokuratora generalnego Teksasu Ken Paxton w sprawie domniemanych, oszukańczych praktyk handlowych związanych z ESG.

W piątek 20 grudnia, późnym popołudniem, tuż przed „bożonarodzeniowym” tygodniem, bank Wells Fargo opuścił Net Zero Banking Alliance (NZBA). Bez specjalnego rozgłosu, bez oficjalnego uzasadnienia.

Wells Fargo to już drugi, wielki bank amerykański, który uciekł z NZBA. Niespełna trzy tygodnie temu, dokładnie tak samo postąpił Goldman Sachs.

Wells Fargo i Goldman Sachs wycofały się z NZBA dwa lata po tym, jak 19 prokuratorów generalnych wszczęło dochodzenia przeciwko nim i czterem innym podmiotom: Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase i Morgan Stanley. Amerykańscy śledczy podejrzewali 6 największych banków o stosowanie oszukańczych praktyk handlowych związanych z ESG. W dużym uproszczeniu miało to polegać na bojkotowaniu przez te banki amerykańskich firm z przemysłu naftowego i gazowego.

Dochodzenie prowadziły cztery stany: Arizona, Kentucky, Missouri i Teksas. Inne zaangażowane stany to Arkansas, Indiana, Kansas, Luizjana, Mississippi, Montana, Nebraska, Oklahoma, Tennessee i Wirginia. Pięć dochodzeń stanowych nie zostało upublicznionych ze względu na poufność.

Strażnik Teksasu

Dochodzenie z udziałem Wells Fargo wszczął teksański prokurator generalny Ken Paxton. Dotyczyło stosowania nieuczciwych praktyk handlowych związanych z ESG, które według niego miały negatywnie wpływać na teksański przemysł naftowy i gazowy. Postępowanie mogło zostać zamiecione pod dywan lub utajnione. Jednak w odróżnieniu od pozostałych prokuratorów stanowych, za Paxtonem oprócz litery prawa, stał potężny rynek energetyczny.

Według danych Energy Information Administration z 2023 roku teksański przemysł naftowy i gazu ziemnego odpowiada za prawie jedną trzecią PKB Teksasu i finansuje ponad 10 proc. budżetu stanu. W Teksasie wytwarza się ponad 43 proc. energii elektrycznej USA. W ubiegłym roku branża energetyczna wpłaciła do stanowego budżetu najwyższy podatek w historii, wynoszący ponad 26,3 mld USD, co przełożyło się na 72 mln USD dziennie na finansowanie szkół publicznych, uniwersytetów, dróg, służb ratowniczych i innych usług.

– „Radykalny ruch zmian klimatycznych od lat prowadzi totalną wojnę przeciwko amerykańskiej energii, a ostatnią rzeczą, jakiej Amerykanie teraz potrzebują, są korporacyjni aktywiści, pomagający lewicy zbankrutować nasz przemysł paliw kopalnych”

– stwierdził publicznie Paxton w 2022 r., rozpoczynając dochodzenie w Teksasie.

– „Jeśli największe banki na świecie myślą, że ujdzie im na sucho okłamywanie konsumentów lub podejmowanie innych nielegalnych działań wymierzonych w tak ważny amerykański przemysł jak energetyka, to są w wielkim błędzie. To dochodzenie dopiero się zaczyna i nie przestaniemy, dopóki nie dojdziemy do prawdy” – podkreślił teksański prokurator.

We właściwym kierunku

Nic dziwnego, że gdy w zeszłym tygodniu, Ken Paxton usłyszał o cichym wycofaniu Wells Fargo z NZBA, bardzo się z tego powodu ucieszył.

– „To świetna wiadomość dla Teksasu. 21 sierpnia zdecydowanie zachęcałem Wells Fargo do opuszczenia Net-Zero Banking Alliance ze względu na jego niezgodne z prawem zobowiązania ESG. 19 grudnia Wells Fargo potwierdziło, że opuści NZBA z powodu mojej prośby” – napisał w specjalnym komunikacie prasowym prokurator generalny Paxton.

– „Dziś Wells Fargo zrobiło krok we właściwym kierunku, oficjalnie kończąc swoją współpracę z NZBA, a Teksas z zadowoleniem przyjmuje ich dalsze prowadzenie interesów z naszym wspaniałym stanem. Wzywam inne instytucje finansowe do pójścia za ich przykładem i zakończenia polityki ESG, która jest wroga dla naszego kluczowego przemysłu naftowego i gazowego” – zachęcał Ken Paxton.

Zgodnie z prawem stanu Teksas instytucje finansowe, które bojkotują przemysł naftowy i gazowy, nie mogą zawierać umów ze stanowymi podmiotami rządowymi. Prawo stanowe wymaga również, aby podmioty stanowe pozbywały się spółek finansowych, które bojkotują przemysł naftowy i gazowy poprzez wdrażanie polityk ESG. Do tej pory na na tzw. teksańskiej liście dezinwestycji ESG znajduje się 17 firm i 353 fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie.

Nie tylko amerykańskie banki

Net-Zero Banking Alliance (NZBA) to globalna inicjatywa zrzeszająca banki, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Organizacja powstała w kwietniu 2021 r. i jest częścią szerszej inicjatywy finansowej ONZ. Największe banki amerykańskie od razu dołączyły do tego sojuszu, zobowiązując się do wymagania standardów zarządzania środowiskowego i społecznego (ESG) na swoich platformach, produktach i systemach. Od kwietnia 2021 r. do NZBA dołączyło 145 banków w 44 krajach z aktywami o wartości ponad 73 bln USD, co oznacza potrojenie liczby członków w ciągu trzech lat.

Od czasu powstania NZBA również dwa europejskie banki opuściły koalicję. Niemiecki GLS Bank opuścił koalicję na początku 2023 r. w związku z raportem pokazującym, że 72 proc. członków sojuszu nadal finansuje projekty związane z paliwami kopalnymi w Afryce. Z kolei OakNorth Bank PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii opuścił koalicję w lutym 2023 r., powołując się na „ograniczony personel i potrzebę usprawnienia członkostwa w wielu sieciach związanych z klimatem w celu oszczędzania zasobów”.