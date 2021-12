Święta to czas, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem, a cena energii na chwilę spada Alert

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż. Fot. Freepik

Święta Bożego Narodzenia już za tydzień. Niemcy przyszykowali analizę typowego zużycia energii elektrycznej w tych dniach z której wynika, że w dniach świątecznych ono spada, obniżając hurtową cenę prądu.

Niemiecka charakterystyka zużycia energii w Święta zależy od tego czy wypadają w dni robocze. Największe zmiany następują, jeżeli 23 lub 27 grudnia okalające dni świąteczne są wolne od pracy. Niemiecki regulator Bundesnetzagentur ustalił, że największe zużycie energii w tych dniach przypada prawie zawsze na 23 grudnia. W latach 2015-2020 wyjątkiem była tylko niedziela 23 grudnia 2018 roku ze względu na to, że był to dzień wolny.

Zużycie energii w Niemczech w Wigilię jest średnio o 126,2 GWh niższe niż dzień wcześniej i sięga 1150,9 GWh. To najwyższe zużycie w Święta, bo Niemcy nie mają tego dnia wolnego. Pierwszy dzień Świąt to czas zużycia średnio 1088,4 GWh a drugi – 1103,4 GWh, szczególnie przez mniejszą aktywność społeczeństwa i zamknięte sklepy oraz lokale. Energia jest znów używana bardziej intensywnie 27 grudnia, kiedy Niemcy wracają do pracy. Sięga wtedy średnio 1215,3 GWh, a w kolejnych dniach grudnia średnia rośnie już do 1427,5 GWh dziennie.

Co było do przewidzenia, spadek zużycia energii elektrycznej w Święta pozwala obniżyć hurtową cenę energii, która w trzech dniach świątecznych jest w Niemczech niższa i sięga średnio 26,13 euro za megawatogodzinę w porównaniu do średniej grudniowej sięgającej 43,52 za megawatogodzinę. Oznacza to, że hurtowa cena energii 26 grudnia jest średnio najniższa, a konkretnie o 10,08 euro za megawatogodzinę.

Może zatem chociaż przy wigilijnym stole na rynku hurtowym energii będzie chwilowo taniej wobec drożyzny wywołanej kryzysem energetycznym w Europie.

Bundesnetzagentur/Wojciech Jakóbik