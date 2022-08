Szczeszek wobec oskarżeń o kolejne usterki pokieruje blokiem w Jaworznie Alert

Sebastian Gola, były prezes Taurona zarządzający elektrownią Nowe Jaworzno, został zwolniony. Z powodu ostatnich awarii urządzeń w elektrowni wynikających ze złej jakości używanego węgla, nie będzie on dłużej zarządzał blokiem w Jaworznie. W obliczu wielu oskarżeń obowiązki Sebastiana Goli przejął dziś Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia, który od teraz dysponuje wszystkimi uprawnieniami do prowadzenia tego bloku.

Tauron. Elektrownia Jaworzno

Przejęcie ma miejsce podczas burzliwej atmosfery unoszącej się wokół spółki. Dzisiejszego ranka Tauron wydał oświadczenie zaprzeczające – jak podaje Onet – awarii wielkiej elektrowni w Jaworznie, która była związana z najnowszym blokiem węglowym. Wszystko to nastąpiło po ostrzeżeniach skierowanych do rządu przez firmę Rafako. Uprzedzała ona o nieodpowiedniej jakości węgla, który był spalany tworząc zagrożenie dla produkcji w najnowocześniejszej jednostce w Polsce.

Szczeszek usprawni zarządzanie w Jaworznie

– Bezpośrednie zarządzanie spółką odpowiedzialną za eksploatację bloku o mocy 910 MW usprawni procesy decyzyjne tak w kontekście realizowanych testów i strojeń bloku w okresie przejściowym, jak i prowadzenia mediacji przed Prokuratorią Generalną. Przy obecnej strukturze Grupy TAURON i podziale kompetencyjnym, jednoczesne kierowanie pracami zarządów spółki centralnej i spółki prowadzącej blok poprawi również koordynację w zakresie zapewnienia paliwa węglowego dla jednostki – powiedział Paweł Szczeszek. Jak tłumaczy, blok dysponuje odpowiednimi zapasami węgla.

Kluczowy cel dla bezpieczeństwa Polski

– Naszym celem na najbliższe miesiące jest sprawne przeprowadzenie negocjacji z Rafako, a co za tym idzie wypracowanie optymalnego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego tej kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski jednostki. – Przypominam, że blok z pełną mocą może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla – wyjaśnia prezes.

Blok w Jaworznie

Blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w całym polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 procent, natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 procent. Pracując z pełną mocą blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 procent. To istotny parametr, bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne uruchamianie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Tauron/Jakub Sadowski