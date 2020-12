Rząd Szkocji ogłosił, że zamierza inwestować w wodór Alert

Flaga Szkocji. Źródło Pixabay

– Przedstawiliśmy naszą wizję, aby Szkocja stała się wiodącym krajem zajmującym się wodorem w produkcji niezawodnego, konkurencyjnego i przyjaznego dla środowiska wodoru, zabezpieczając przyszłość Szkocji. Ustanawiamy innowacje, umiejętności i łańcuch dostaw wspierający naszą transformację energetyczną – podaje rząd Szkocji.

Szkocja stawia na wodór

– Staje się coraz bardziej jasne, że wodór odegra główną rolę na całym świecie w osiąganiu neutralności klimatycznej, a zasoby naturalne, ludzkie i fizyczne Szkocji oznaczają, że możemy być głównym graczem na tym wschodzącym globalnym rynku wodoru – czytamy w informacji prasowej.

– Połączenie zmniejszenia popytu, efektywności energetycznej i coraz większego wykorzystania elektryfikacji może znacznie pomóc Szkocji w osiągnięciu neutralności klimatycznej i dekarbonizacji całego naszego systemu energetycznego. Jednak samo zmniejszenie naszego zapotrzebowania na energię i elektryfikację nie wystarczy. Wierzymy, że produkcja czystego wodoru i pokazanie, że można go wykorzystać do zaspokojenia potrzeb energetycznych (np. ciepła, transportu i przemysłu) będzie również częścią kolejnego etapu szlaku transformacji energetycznej Szkocji. Z naszej oceny jasno wynika, że ​​wodór to nie tylko możliwość ograniczenia energii i emisji; mógłby również odegrać ważną rolę w tworzeniu nowych możliwości gospodarczych w Szkocji. Deklaracja w sprawie polityki wodorowej przedstawia stanowiska polityczne wysokiego szczebla szkockiego rządu, które wspierają rozwój i wdrażanie wodoru w Szkocji – czytamy.

– Deklaracja w sprawie polityki dotyczącej wodoru zapewni ramy dla opracowania planu działania dotyczącego wodoru w 2021 roku, który będzie zawierał dalsze szczegóły dotyczące planowanego podejścia i działań niezbędnych do realizacji stanowisk politycznych określonych w deklaracji politycznej – podaje szkocki rząd.

Rząd Szkocji/Michał Perzyński