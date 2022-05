Finlandia i Szwecja są coraz bliżej NATO

Kwatera główna NATO w Brukseli. Fot. NATO

Finlandia i Szwecja złożyły oficjalne wnioski o dołączenie do NATO – poinformował Jens Stoltenberg, sekretarz generalny Sojuszu. Wnioski przekazali mu ambasadorzy obu krajów w głównej siedzibie NATO w Brukseli.



Proces akcesji dwóch państwa może zająć rok – informuje Reuters. Swój sprzeciw wobec dołączenia obu państw do sojuszu zgłosiła Turcja, która uważa, że w Szwecji i Finlandii schronienie znaleźli kurdyjscy bojownicy, których Ankara uważa za terrorystów.

Finlandia i Szwecja ogłosiły zamiar dołączenia do NATO i porzucenia polityki neutralności po tym jak Rosja dokonała inwazji na Ukrainę.

Honoured to receive the applications for #Finland's & #Sweden's membership in #NATO. This is a good day at a critical time for our security. Your applications are an historic step. https://t.co/IH6Vj25FZK

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 18, 2022