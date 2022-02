Taktyczna odwilż Gazpromu? Odpowiada na część pytań Komisji i zwiększa dostawy przez Ukrainę Alert

Dotychczasowa siedziba Gazpromu w Moskwie fot. Gazprom

Komisja Europejska przyznała, że otrzymała częściową odpowiedź Gazpromu na jej ankietę w ramach śledztwa w sprawie możliwych nadużyć na rynku gazu. Rosjanie są oskarżani o celowe zmniejszanie dostaw do Europy. Tymczasem zwiększają w końcu eksport przez Ukrainę.

Arianna Podesta z biura prasowego Komisji Europejskiej przyznała, że ta instytucja otrzymała odpowiedź Gazpromu na część pytań w toku śledztwa w sprawie, ale jeszcze nie przeciwko, niemu. Rosjanie są oskarżani przez część państw członkowskich, w tym Polskę, o ograniczanie dostaw w celu wymuszenia nowych kontraktów oraz gazociągu Nord Stream 2.

Kommiersant podaje, że Gazprom zwiększył w lutym dostawy gazu przez szlak ukraiński, które sięgnęły 107,7 mln m sześc. w punktach Sudża i Sochraniwka, bo Rosjanie zarezerwowali 103 mln m sześc. przepustowości. Gazeta wskazuje, że być może z tego powodu marcowe kontrakty futures na giełdzie TTF w Holandii, która notowała z końcem zeszłego roku rekordowe ceny, spadły na wartości o 10 procent do 76,15 euro za megawatogodzinę, czyli 965 dolarów za 1000 m sześc. Warto przypomnieć, że w grudniu sięgnęły nawet ponad 2000 dolarów.

– Przesył przez Ukrainę został już opłacony przez Gazprom, więc wykorzystuje go priorytetowo, a przesył przez Polskę jest opcją drugiego wyboru i jest rezerwowany w zależności od potrzeb klientów w aukcjach dziennych, w zależności od potrzeb klientów – pisze Kommiersant. Warto przypomnieć, że porozumienie Gazprom-Naftogaz z 2019 roku zobowiązuje Rosjan do opłacenia co najmniej 60 mld m sześc. przesyłu przez Ukrainę rocznie w 2020 roku i po 40 mld w latach 2021-2024. Rosjanie płacą za ten dostęp, ale nie zawsze wykorzystywali opłaconą przepustowość.

Jednakże w całym styczniu 2021 roku Gazprom zmniejszył dostawy do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw. Te sięgnęły 11,4 mld m sześc ze średnią 367 mln m sześc. dziennie, czyli 41,3 procent poniżej średniej ze stycznia 2021 roku. Rosjanie wciąż nie używają platformy elektronicznej do sprzedaży gazu. Europa liczy się także z możliwością całkowitego zatrzymania dostaw gazu przez Ukrainę w razie ataku Rosji i dlatego rozmawia o dostawach interwencyjnych.

Neftegaz.ru/Kommiersant/Wojciech Jakóbik