Talibowie zwiększają wydobycie węgla żeby ratować gospodarkę Afganistanu Alert

W kopalniach pod Nahrain w prowincji Baghlan w rządzonym przez Talibów Afganistanie dzieci w wieku 8 lat pracują jako robotnicy, ładując węgiel na osły, które przewożą je do ciężarówek zmierzających do Kabulu. Pracują bez maszyn i sprzętu ochronnego. Dzięki globalnemu wzrostowi cen węgla w związku z woją w Ukrainie biznes w afgańskich kopalniach węgla kwitnie. Daje to talibom kluczowy strumień dochodów, ponieważ starają się oni teraz ożywić gospodarkę pomimo sankcji.

Talibowie. Źródło: Flickr

Węgiel od talibów

Od czasu odejścia sił NATO i obalenia przez talibów rządu wspieranego przez Zachód, Afganistan doznał dramatycznego załamania gospodarczego. Gospodarka skurczyła się w zeszłym roku o co najmniej 20 procent, ponieważ pomoc międzynarodowa, która stanowiła trzy czwarte budżetu poprzedniego rządu, została wstrzymana, a rezerwy walutowe o wartości 9 miliardów dolarów zostały zamrożone. Aby ponownie rozruszać gospodarkę, talibowie znacząco zwiększyli eksport węgla, odsuwając na bok obawy środowiskowe i etyczne, starając się pobudzić, kontrolować i opodatkować handel towarami, a także innymi zasobami, od minerałów po owoce.

Większość węgla trafia niepewnymi górskimi drogami do Kabulu i dalej do Pakistanu, skąd część trafia do Chin. David Mansfield, autor raportu na temat handlu transgranicznego pod rządami talibów, szacuje, że eksport węgla do Pakistanu podwoił się do około 4 mln ton rocznie od czasu przejęcia władzy przez islamskich ekstremistów. Poprzedni rząd rozpoczął prace nad zieloną transformacją, ale talibowie ponownie postawili na paliwa kopalne. Po przejęciu władzy przez talibów plany ekologicznej gospodarki spełzły na niczym, a teraz kraj zwiększa udział węgla w gospodarce.

Według reporterów na miejscu, nie tylko zwiększyło to dochody kraju, ale pozwoliło im to skonsolidować władzę, uniemożliwiając regionalnym watażkom i frakcjom posiadanie niezależnych źródeł gotówki. Chociaż import gwałtownie spadł, ONZ oczekuje, że całkowity eksport Afganistanu wzrośnie w tym roku do około 1,8 miliarda dolarów z 1,2 miliarda dolarów w 2019 roku.

Bogate bogactwa mineralne Afganistanu od dawna kuszą rządy i inwestorów. Niektóre szacunki szacują, że całkowita wartość jego ogromnych złóż, od litu po kamienie szlachetne, sięga nawet 1 biliona dolarów.

Financial Times/Michał Perzyński