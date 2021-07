Polacy będą wiercić w Tanzanii Alert

Flaga Tanzanii. Źródło: freepik

Firma Exalo Drilling, spółka córka PGNiG, podpisała kontrakt z PanAfrican Energy Tanzania, która jest operatorem na złożu gazowym znajdującym się wokół wyspy Songo Songo. Umowa obejmuje prace rekonstrukcyjne trzech odwiertów wraz z wykonaniem otworu bocznego (tzw. sidetrack).

Kontrakt Exalo w Tanzanii

Będzie to pierwszy kontrakt realizowany przez spółkę Exalo Drilling w Tanzanii, ale ma ona już wieloletnie doświadczenie w pracach wiertniczych na kontynencie afrykańskim. Do działań wykorzystane zostanie urządzenie wiertnicze IRI 1200 RIG#202. Rozpoczęcie prac jest planowane w połowie września 2021 roku. Aktualnie trwają przygotowywania do mobilizacji urządzenia, które zostanie przetransportowane z Warsztatów Mechanicznych Exalo w Pile do Portu Morskiego w Gdyni. Stamtąd w połowie lipca wyruszy drogą morską do Afryki.

Prace wiertnicze będą realizowane na części rozległego złoża gazu ziemnego Songo Songo, znajdującego się około 15 km od Tanzanii kontynentalnej i ponad 200 km na południe od największego miasta w kraju – Dar es Salaam, które jest zasilane gazem ziemnym pochodzącym z tego złoża.

Exalo Drilling/Mariusz Marszałkowski