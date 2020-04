Chról: Co tarcza antykryzysowa oznacza dla energetyki? (ANALIZA) Energetyka

Premier RP Mateusz Morawiecki fot. EFG 2019

Pakiet antykryzysowy to przyjęte i ogłoszone 31 marca 2020 roku trzy ustawy, które mają pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. Jego uregulowania mają i będą miały wpływ na cały rynek, celem tego opracowania jest stworzenie krótkiego zbioru uregulowań mających wpływ bezpośrednio na rynek energetyczny – pisze Karolina Chról ze Studenckiego Koła Naukowego Energetyki SGH, partnera BiznesAlert.pl.

Wydłużenie terminów

Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych (art. 54 ust. 1 Prawa energetycznego), które tracą ważność w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 roku, wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wstrzymanie dostaw energii

Tarcza antykryzysowa wprowadziła ograniczenie stosowania niektórych przepisów prawa energetycznego. Między innymi przedsiębiorstwo energetyczne nie może wstrzymać dostarczania energii elektrycznej lub rozwiązać umowy sprzedaży energii w razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii nie może wstrzymać dostarczania paliw gazowych lub energii w przypadku gdy odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności. Przedsiębiorstwo nie może wstrzymać dostarczania paliw gazowych lub energii również w przypadku gdy żąda tego sprzedawca paliw gazowych i energii. Wyłączona została też możliwość wstrzymania dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne, nawet za wcześniejszym powiadomieniem na piśmie gospodarstwu domowemu, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Brak jest jednak dalszych uregulowań, które mogłyby urzeczywistnić takie postepowanie przedsiębiorstw energetycznych.

Wyłączenie stosowania przepisów prawa energetycznego

Pakiet stara się ratować odbiorców od pozbawienia energii w czasie kryzysu wyłączając możliwość wstrzymania dostaw energii w przypadku gdy brak jest zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego; jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności; jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności oraz dostaw paliwa gazowego, energii elektrycznej lub ciepła dla gospodarstwa domowego, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia

Zmiany w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii

Tarcza antykryzysowa zawiera uregulowanie, które ma chronić wytwórców przed utratą zabezpieczenia w postaci opłaty rezerwacyjnej lub gwarancji bankowej, wprowadza do ustawy Odnawialnych Źródłach Energii możliwość złożenia wniosku o uzyskanie dodatkowego terminu na spełnienie zobowiązań określonych w tarczy (np. zobowiązanie do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w terminie 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia). Okres ten powinien być oznaczony we wniosku i nie być dłuższy niż 12 miesięcy. Uregulowano elementy takiego wniosku i sytuacje kiedy Prezes URE może odmówić oraz drogę odwołania od decyzji.

Tarcza pozwala również na złożenie wniosku o wydłużenie uczestnikowi aukcji o maksymalnie 12 miesięcy terminu na sprzedaż po raz pierwszy w ramach systemu aukcyjnego energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, która powstanie lub zostanie zmodernizowana po dniu przeprowadzenia aukcji (poprzedni termin 42 miesiące) oraz na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego (poprzedni termin 24 miesiące), energię wiatru na lądzie (poprzedni termin 33 miesiące) i energię wiatru na morzu (poprzedni termin 72 miesiące). Tak samo uregulowano wniosek o wydłużenie terminu w przypadku sprzedaży w drodze aukcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej po raz pierwszy po dniu zamknięcia sesji aukcji w instalacji odnawialnego źródła energii lub w zmodernizowanej instalacji odnawialnego źródła energii.

Wszelkie powyżej opisane wnioski mogą być złożone jeśli, opóźnienie dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii; lub dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii; lub w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej; lub przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii; lub przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie – jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Stacje ładowania pojazdów

Jeśli termin na zgłaszanie uwag do projektów planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zakończył się po dniu 15 marca 2020 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta konsultuje projekt z mieszkańcami gminy, zamieszczając go na stronie internetowej obsługującego go urzędu i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag, nie krótszy niż 45 dni.

Jeżeli plany budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zostały przekazane w celu uzgodnienia z operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych przed 31 marca 2020 roku, projekt planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje je operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania, w celu uzgodnienia. Termin na uzgodnienie projektu planu nie może być krótszy niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji społecznych.

Sektor energochłonny

Usprawniono możliwość ubiegania się o rekompensaty przez podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym, zmieniono pojęcie zdolności produkcyjnej instalacji oraz określono termin (7 sierpnia 2020 roku) w którym Prezes URE ma wydać gotowy wykaz podmiotów którym przyznano rekompensaty za rok 2019. Rekompensaty mają być wypłacone jednorazowo i w terminie 7 dni od otrzymania tego wykazu.

Uprawnienia pracodawców

Pracodawcy mają rozszerzone uprawnienia o możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników i polecenie pracy w wymiarze nadliczbowym w celu zapewnienia funkcjonowania stacji – w energetyce uregulowania te odnoszą się do zapewniania funkcjonowania stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego.

Drugi pakiet antykryzysowy

Należy mieć na uwadze, iż w etapie prac znalazł się jest drugi pakiet antykryzysowy, którego wstępne projekty można znaleźć w Internecie. Nie jest to moment na omawianie szczegółowych regulacji, ponieważ każda z nich może ulec zmianie, należy zaznaczyć, ze możliwe będą dalsze zmiany w dziedzinie energetyki. Między innymi zmiany dotyczyć będą aukcji OZE, uprawnień pracodawców, terminów przyłączeń do instalacji i dotyczących koncesji.