Tauron nie czeka z inwestycjami na Dolnym Śląsku pomimo koronawirusa Alert

Sieci elektroenergetyczne. Fot. Tauron

Tauron wydał pół miliarda złotych na rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznej Dolnego Śląska. Pandemia koronawirusa nie zatrzymała realizacji tych planów, z których część została szczegółowo opisana poniżej.

Spółka podaje, że niektóre z tych inwestycji to przebudowa 62 kilometrowej linii Przybków – Kąty Wrocławskie- Klecina. Przebudowa tej linii obejmuje wymianę słupów i przewodów wysokiego napięcia na odcinku ok. 62 km. Ze względu na wielkość i złożoność zadania, jego wykonanie rozłożone było na ok. 6 lat. Obecnie inwestycja dobiega końca, na miejscu wykonywane są ostatnie prace pomiarowe i porządkowe. TAURON przygotowuje także dokumentację powykonawczą i trwa uzyskanie służebności przesyłu. Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa elektroenergetycznego i poprawę pewności zasilania odbiorców na terenie Oddziałów Legnica, Wrocław i Opole.

To także przebudowa stacji 110/20kV Oława. Co ważne, na czas modernizacji została zachowana funkcjonalność ruchowa obiektu. Tauron podaje, że kolejnym rozpoczętym, ważnym dla regionu zadaniem jest przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji Pasikurowice. Inwestycja ta jest niezbędna ze względu na planową przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przebudowę rozdzielni 400 kV znajdującej się bezpośrednio przy stacji Taurona. W efekcie przeprowadzonych prac poprawi się pewność i niezawodność zasilania aglomeracji wrocławskiej, dla której stacja Pasikurowice stanowi podstawowe zasilanie.

Z kolei dzięki modernizacji terenie stacji Milicz, Tauron Dystrybucja może przyłączać do sieci nowych odbiorców, głównie prosumentów, produkujących prąd z paneli fotowoltaicznych. Obecnie rozpoczynają się też prace przy przebudowie stacji Wrocław Swojec. Ich zakończenie jest planowane na koniec przyszłego roku.

Tauron/Wojciech Jakóbik