Nowa taryfa Tauron Dystrybucji na 2025 rok

Od 1 stycznia zmieniona jest „Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja”, która obowiązuje na terenie działania spółki.

W taryfie TAURON Dystrybucji na 2025 rok średnia cena sprzedaży usług dystrybucyjnych dla grup taryfowych G, obejmujących gospodarstwa domowe, pozostaje bez zmian. Natomiast średnia cena sprzedaży usług dystrybucyjnych ogółem wzrasta o 3,1 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

Nową propozycją w ofercie firmy jest grupa taryfowa G14dynamic. Jest to czterostrefowa taryfa, w której czas trwania poszczególnych stref doby zmienia się dynamicznie w zależności od zapotrzebowania na energię.

Taryfa dynamiczna u dystrybutora energii

TAURON Dystrybucja jako pierwszy Operator Systemu Dystrybucyjnego wprowadza taryfę dynamiczną, dostępną dla klientów posiadających umowę na dystrybucję energii elektrycznej lub umowę kompleksową.

Grupa taryfowa G14dynamic to innowacyjna czterostrefowa taryfa, w której czas trwania stref: „zalecane użytkowanie”, „normalne użytkowanie”, „zalecane oszczędzanie” oraz „wymagane ograniczenie” jest określany za pomocą aplikacji i serwisu internetowego „Energetyczny kompas”, udostępnionego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Strefy doby są elastyczne i mogą zmieniać się każdego dnia, w zależności od aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Informacje o ich czasie trwania na kolejny dzień są publikowane przez PSE wieczorem z jednodniowym wyprzedzeniem.

Korzystanie z taryfy dynamicznej wymaga od klientów większego zaangażowania, polegającego na regularnym monitorowaniu zmieniających się stref i dostosowywaniu do nich swojego zużycia energii.

Nowa taryfa G14dynamic jest częścią szerszego programu TAURON Dystrybucji, którego celem jest elastyczne zarządzanie energią elektryczną w sieci i dostosowanie jej funkcjonowania do zmiennych potrzeb użytkowników.

Dla kogo ceny dynamiczne za stawki dystrybucji energii?

– Ofertę kierujemy do odbiorców z grup taryfowych G, w tym do gospodarstw domowych, którzy mają licznik zdalnego odczytu i mogą elastycznie dostosowywać swój pobór energii elektrycznej w ciągu doby korzystając z Kompasu energetycznego. Połączenie tych dwóch elementów, czyli możliwości dostosowania zużycia prądu z wykorzystaniem Kompasu energetycznego, może prowadzić do skutecznego obniżenia rachunków za prąd – mówi Maciej Mróz, Wiceprezes zarządu TAURON Dystrybucji ds. operatora.

Aby skorzystać z grupy taryfowej G14dynamic, klient musi złożyć wniosek w TAURON Dystrybucji o zmianę grupy taryfowej oraz dokonać odpowiednich modyfikacji w umowie na dystrybucję energii elektrycznej lub umowie kompleksowej. Zgodnie z obowiązującą taryfą zmiana grupy taryfowej jest możliwa raz na 12 miesięcy, a w przypadku wprowadzenia nowych stawek opłat – w ciągu 60 dni od daty ich wejścia w życie.

Co składa się na taryfę za dystrybucję energii elektrycznej?

– Składniki opłat pojawiające się na fakturze za usługi dystrybucyjne dzielimy na te wynikające z kosztów prowadzenia działalności operatora systemu dystrybucyjnego przez TAURON Dystrybucję, są to m.in. koszty utrzymania oraz rozbudowy infrastruktury firmy, a także te, które wynikają z przepisów prawa i finalnie nie trafiają do operatora, są to tzw. opłaty przenoszone – tłumaczy Renata Szczepaniak, rzeczniczka prasowa firmy.

Część stawki dystrybucyjnej, wynikająca z działalności koncesjonowanej, obejmuje koszty związane z dostawą energii elektrycznej, jej eksploatacją i konserwacją, a także rozbudową i modernizacją infrastruktury energetycznej. Działania te mają na celu zapewnienie niezawodnego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego oraz utrzymanie go w stanie umożliwiającym przyłączanie nowych odbiorców do sieci.

Taryfa dystrybucyjna uwzględnia również opłaty przenoszone, wynikające z przepisów prawa, które są wyszczególnione na rachunkach za energię elektryczną, ale nie trafiają bezpośrednio do firmy. Do takich opłat należy stawka opłaty kogeneracyjnej, która w 2025 roku zostanie obniżona z 6,18 zł/MWh do 3 zł/MWh i jest związana ze wsparciem energii produkowanej w procesie kogeneracji.

Stawka opłaty mocowej, przeznaczona na finansowanie bezpieczeństwa energetycznego i wynagradzanie wytwórców za gotowość do dostarczania mocy, od 1 stycznia do końca czerwca 2025 roku wyniesie 0 złotych dla gospodarstw domowych. Opłata OZE, wspierająca produkcję energii z odnawialnych źródeł, wzrośnie z 0 złotych/MWh do 3,50 złotych/MWh. Dodatkowo taryfa zawiera stawkę jakościową, będącą opłatą za korzystanie z systemu elektroenergetycznego, oraz stawkę opłaty przejściowej, która w 2025 roku pozostaje bez zmian i dotyczy kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych.

Piotr Brzyski / Grupa Tauron