Tauron inwestuje w bezpieczeństwo dostaw i jakość powietrza w Katowicach

Tauron chce zwiększyć bezpieczeństwo dostaw ciepła i poprawić jakość powietrza w mieście. W Katowicach powstanie nowy, wodny kocioł gazowy o mocy 140 MWt.

Tauron buduje wodny kocioł gazowy w Katowicach

Spółka Tauron zakończyła przygotowania do budowy nowego, wodnego kotła gazowego w elektrociepłowni w Katowicach. Kocioł ma mieć moc 140 MWt i zostanie przekazany do użytku w grudniu 2023 roku. Inwestycja to koszt ponad 109 milionów złotych. – Realizacja inwestycji umożliwi rozwój rynku ciepła na terenie Katowic, ze szczególnym uwzględnieniem południowych dzielnic miasta – powiedział prezes Taurona Paweł Szczeszek.

Nowy kocioł ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła w południowej części kraju oraz pozwolić pozyskać nowych klientów. Tauron realizuje tym samym strategię dekarbonizacji, a także chce poprawić jakość powietrza. – Udział węgla do 2030 roku w miksie wytwórczym segmentu ciepłowniczego spadnie z 64 do 10 procent – wyjaśnia Paweł Szczeszek.

W ciągu najbliższych dwóch lat Tauron chce powiększyć swoją sieć ciepłowniczą i zwiększyć moc cieplna o około 110 MW. Natomiast w ciągu kolejnych ośmiu lat, spółka planuje rozbudować sieć i stworzyć nowe przyłączenia o łącznej mocy prawie 450 MWt, co odpowiada przyłączeniu do sieci około 100 tys. gospodarstw domowych.

