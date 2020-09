Nowy blok Elektrowni Jaworzno osiągnął maksymalną moc Alert

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Nowy blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Jaworznie osiągnął moc znamionową. Rozpoczęło się testowanie wszystkich układów i urządzeń na parametrach nominalnych. – Osiągnięcie mocy znamionowej to kluczowy krok na drodze do ustabilizowanej pracy jednostki. Docelowe parametry to nie tylko moc nominalna. Parametry emisyjne, sprawnościowe czy w zakresie dynamiki pracy bloku to kolejne parametry, które są mierzone, testowane, sprawdzane – powiedział PAP prezes Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa.

Blok w Jaworznie

Dodał, że niezwykle ważnym aspektem jest optymalne zintegrowanie centralnego systemu sterowania bloku (DCS) z systemem sterowania turbiną (TCS) dla pracy na różnych poziomach obciążenia bloku, w tym na parametrach nominalnych. Na obecnym etapie jednym z zadań będzie optymalizacja procesu spalania. Inspekcja komory paleniskowej wskazała, że palniki pracują poprawnie. Mimo zasadniczych zmian w kotle cały blok działa dobrze. Obecnie trwają prace nad zakończeniem ruchu próbnego i przeprowadzenie ruchu niezawodnościowego jednostki.

Formuła realizacji inwestycji, poza kontraktem głównym, zakładała realizację dwunastu umów na wykonanie instalacji pomocniczych i towarzyszących bloku m.in. nawęglania czy wyprowadzenia mocy. Wszystkie zostały realizowane i przekazane do eksploatacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Blok 910 MW, zgodnie z deklaracją wykonawcy, ma zostać przekazany do eksploatacji w połowie listopada, a już od 1 stycznia 2021 r. ma uczestniczyć w Rynku Mocy.

Nowy blok w należącej do grupy Tauron Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane obecnie przez Tauron, warte ponad 6 mld zł. Rocznie nowa jednostka może spalać nawet ponad 2,5 mln ton węgla kamiennego. Blok w Jaworznie wytworzy około 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie. Jak podał Tauron w ostatnim raporcie, w pierwszym półroczu br. na inwestycje w segmencie wytwarzania energii Grupa wydała łącznie 699 mln zł, z czego najwięcej – 310 mln zł – to nakłady na budowę nowego bloku w Jaworznie.

Polska Agencja Prasowa