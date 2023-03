Tauron wylewa fundamenty pod farmę wiatrową w województwie zachodniopomorskim Alert

Tauron rozpoczął budowę farmy wiatrowej Mierzyn w województwie zachodniopomorskim. Spółka zainstaluje tam 15 turbin o łącznej mocy 58,5 MW, dzięki czemu ma zaopatrzyć w energię ponad 68 tys. gospodarstw domowych.

Farma wiatrowa Mierzyn. Fot. Jędrzej Stachura

Tauron rozpoczął wylewanie fundamentów jednego z piętnastu wiatraków, które będą tworzyć farmę wiatrową Mierzyn w województwie zachodniopomorskim. Trwają prace związane z przygotowaniem terenu pod instalację turbin, w tym budowa dróg dojazdowych, którymi zostaną przetransportowane na teren farmy.

Spółka zaznacza, że inwestycja w Mierzynie to jeden z kluczowych projektów w drodze ku realizacji strategii oraz przyspieszenia Zielonego Zwrotu, który zakłada zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym. – Przełoży się ona na wymierne korzyści w postaci ilości energii odnawialnej w sieci, a przez to przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2, co również wpłynie na poprawę jakości powietrza – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

– Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Mierzyn w województwie zachodniopomorskim w czerwcu zeszłego roku. Grupa dzięki realizacji tej inwestycji zwiększy swoje zielone moce o prawie 60 MW. Budowa farmy wiatrowej Mierzyn, zgodnie z przyjętymi założeniami, zostanie zakończona do końca 2024 roku – mówi Wojciech Więcławek, prezes Tauron Zielona Energia.

Tauron posiada jedenaście farm wiatrowych w Polsce, na których pracuje dwieście turbin o łącznej mocy 416 MW. Obecnie buduje kolejne cztery farmy wiatrowe o mocy 140 MW i jedną fotowoltaiczną o mocy 50 MW. Energia z tych instalacji ma popłynąć do mieszkańców już w 2024 roku.

Najnowsza strategia Taurona zakłada zwiększenie mocy ze źródeł odnawialnych. Według planów, w 2025 roku koncern ma dysponować 1600 MW z elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. Pięć lat później (w 2030 roku) ma to być już 3700 MW, czyli około 80 procent miksu wytwórczego.

Jędrzej Stachura