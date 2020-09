Tauron chce wybudować 300 MW w fotowoltaice do 2025 roku Alert

fot. Tauron

Tauron chce zagospodarować tereny należące do spółki, które obecnie nie są w pełni wykorzystywane gospodarczo. Po rekultywacji mogłyby one służyć do rozwoju projektów fotowoltaicznych. Według planów firmy do 2025 roku chce ona zbudować 300 MWp, z czego na swoich terenach ok. 150 MWp mocy w fotowoltaice. Plany koncernu zdradził wiceprezes Grupy Tauron Jerzy Topolski podczas debaty „Polska droga do energetycznego Zielonego Ładu. Wyzwania – strategie – szanse”, zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”.

Zielona energia

Tauron podkreśla, że zwiększył udział aktywów zielonej energii, jeżeli chodzi o moc, do 12 procent gdzie do niedawna było to tylko kilka procent. – W ubiegłym roku kupiliśmy pięć farm wiatrowych o mocy 180 MW, co spowodowało, że dziś wielkość mocy zainstalowanej w OZE w Tauronie sięga 660 MW. W lądowej energetyce wiatrowej plasujemy się dziś na drugim miejscu wśród polskich firm energetycznych – powiedział wiceprezes Taurona.

Jerzy Topolski przypomniał, że w kontekście OZE, spółka podjęła próby powrotu do gry, jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową. – Oczekujemy, że zmiany, jakie będą tu następować, i spodziewane decyzje o pozwoleniach na użytkowanie terenów w polskiej strefie ekonomicznej sprawią, że Grupa Tauron znajdzie się w gronie inwestorów – tłumaczył Jerzy Topolski.

Inną inicjatywą Taurona ma być zagospodarowanie należących do niego terenów, które obecnie nie są w pełni wykorzystywane gospodarczo. Po rekultywacji mogłyby one służyć do rozwoju projektów fotowoltaicznych. Zgodnie z planami w firmy do 2025 roku chce ona zbudować 300 MWp, z czego na swoich terenach ok. 150 MWp mocy w fotowoltaice. Pierwsza farma powstanie w Jaworznie na terenach dawnej elektrowni węglowej i ma zostać oddana do użytku w tym roku. Projekt realizowany jest przez spółki działające w Grupie Tauron.

– Wszystkie nasze działania mają na celu to, by w 2030 roku osiągnąć ok. 66 procent udziału źródeł zeroemisyjnych bądź niskoemisyjnych, a 31 procent w nowoczesnych źródłach wysokosprawnych, chociażby takich, jak blok 910 w Jaworznie, który niedługo zostanie oddany do użytku. Tylko trzy procent udziału mają mieć w 2030 roku zmodernizowane źródła węglowe. Takie są nasze plany. Wydaje się, że są one bardzo realne – podsumował Jerzy Topolski.

Rzeczpospolita/Bartłomiej Sawicki