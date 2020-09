Tauron zamierza niemal podwoić ilość linii kablowych Alert

Okablowanie. Fot. Tauron

Tauron planuje wdrożyć technologię płużenia kabli. Ten bezwykopowy sposób układania linii kablowych ma przyśpieszyć prace oraz na ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne. Pierwsze w Polsce prace płużenia z wykorzystaniem technologii sprowadzonej z Austrii, przeprowadzone zostały w Tauron Dystrybucja.

Cel

Niemal 40 procent linii energetycznych średniego napięcia Taurona jest już skablowanych, a w perspektywie długoletniej firma planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych. Spółka poszukuje więc technologii pozwalających na efektywne i szybkie prowadzenie tych prac w terenie. Płużenie to technologia wykorzystująca pług głębinowy, pozwalająca ułożyć kabel energetyczny metodą bezwykopową.

– Testy technologii płużenia prowadziliśmy już w zeszłym roku, jednak z wykorzystaniem innego, mniej zaawansowanego technicznie urządzenia. Obecnie przekonujemy się, jak szybko i sprawie można zrealizować zadanie inwestycyjne przy pomocy tej technologii – mówi Jacek Duniec, dyrektor oddziału Tauron Dystrybucja w Krakowie.

– W technologii płużenia ważne są również względy ekologiczne. Podczas prac nie następuje przemieszanie warstw ziemi, co mogłoby niekorzystnie wpływać na uprawy w terenach wiejskich. Nie ma również zagrożenia uszkodzenia np. korzeni drzew znajdujących się w pobliżu. Szerokość wykopu, w którym finalnie ułożony jest kabel, to zaledwie kilka centymetrów. Kabel natomiast ma podwyższone parametry techniczne, co zapewni jego dłuższą bezawaryjną pracę – wyjaśnia spółka.

Wdrożenie

Technologia płużenia może być wykorzystywana przy pracach ziemnych usprawniających, modernizujących lub rozbudowujących sieci energetycznej średniego napięcia (SN). W przypadku prac na sieci Tauton Dystrybucja przeprowadzone płużenie dotyczyło przebudowy linii napowietrznej SN na linię kablową oraz budowy powiązania linią średniego napięcia pomiędzy dwoma stacjami transformatorowymi. W obu przypadkach wykonane prace pozwolą na poprawę pewności zasilania klientów i zmniejszenie awaryjności sieci. Prace zostały przeprowadzone we współpracy z firmą ENTSO.

– Zalety technologii, to przede wszystkim szybkie tempo przeprowadzenia prac, mniej zaangażowanych osób w ich trakcie, co przekłada się na zmniejszenie kosztów położenia kabla. Kolejną przewagą tej metody nad tradycyjną, jest zdecydowanie mniejsza ingerencja w teren a tym samym możliwość szybszego przywrócenia terenu do stany wyjściowego – mówi Paweł Ziobro, wicedyrektor Sprzedaży ENSTO.

Prace pilotażowe prowadzone były w Tauronie w dwóch lokalizacjach. Na terenie Oddziału w Opolu w miejscowości Zameczek koło Kluczborka, gdzie kabel został położony na odcinku ok 1200 m oraz w miejscowości Stara Wieś/Słopnice koło Limanowe, w której płużenie odbyło się na odcinku ok. 800 m. Płużenie kabli SN zostały wykonywane pługiem ciągnionym o podwoziu kołowym przy wykorzystaniu kabla trzyżyłowego o zwiększonej odporności powłoki zewnętrznej na uderzenia i wgniecenia.

Prąd pod ziemią

Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku przybywa ich w Tauronie średnio o tysiąc kilometrów, a wpływ na przyrost linii kablowych SN ma przebudowa istniejących ciągów, rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

Tauronie Dystrybucja w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych i zasilających duże liczby klientów. – Szczególnie w tych miejscach linie napowietrzne są narażone na uszkadzania w wyniku działania gwałtownych zjawisk pogodowych. Dlatego tak ważne jest kablowanie linii oraz poszukiwanie rozwiązań, które przyśpieszą i zautomatyzują ten proces – wyjaśnia Tauron.

Tauron Dystrybucja/Bartłomiej Sawicki