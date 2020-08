Tauron dostarcza gaz już do stu tysięcy gospodarstw domowych Alert

Po sześciu latach obecności na rynku sprzedaży gazu Tauron obsługuje już 100 tysięcy gospodarstw domowych – podaje spółka.

Tauron jest najchętniej wybierany przez osoby zmieniające sprzedawcę gazu. W 2019 roku udział firmy w rynku zmiany sprzedawcy gazu na rynku masowym sięgnął niemal 40% w grupach taryfowych W 1-4 (gospodarstwa domowe oraz małe i średnie firmy).

– Duże zainteresowanie ze strony klientów i ich pozytywne opinie o naszej ofercie, to najlepszy dowód na to, że Tauron jest marką budzącą zaufanie – podkreśla Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Przy budowaniu oferty gazowej wykorzystaliśmy nasze najlepsze doświadczenia związane ze sprzedażą energii, oferując klientom wygodne usługi serwisowe. Takie podejście to kolejny etap budowy koncernu multienergetycznego, którego kompleksowa oferta obejmuje media energetyczne powiązane z całym spektrum usług dodatkowych – dodaje prezes Taurona.

– Łatwy proces zmiany sprzedawcy, cena o 5 procent niższa niż u największego sprzedawcy gazu w Polsce czy usługi fachowców – to najważniejsze elementy oferty, które wpływają na popularność gazu od Taurona. Oferta gazowa firmy jest pozytywnie oceniana przez klientów. Według badania satysfakcji, 87% z nich deklaruje, że poleciłoby gaz w Tauronie rodzinie i znajomym. Gospodarstwa domowe, które korzystają z gazu od Taurona, oprócz korzyści związanych z gwarancją solidnych usług serwisowych otrzymują też bonusy w programie „zwrot za prąd”, które pomniejszają rachunek za energię elektryczną o określoną kwotą. Wysokość kwoty „zwrotu za prąd” zależy od rodzaju oferty, na którą zdecyduje się klient. Najwięcej w programie „zwrot za prąd” – 300 zł – otrzyma to gospodarstwo domowe, które wybierze pakiet prąd + gaz. Kto skorzysta z oferty gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS, dostanie 100 zł „zwrotu za prąd”. W obydwu przypadkach gospodarstwo domowe zyskuje nie tylko usługi serwisowe związane z prądem i gazem, ale również pomoc hydraulika, ślusarza, szklarza oraz technika urządzeń klimatyzacyjnych – czytamy w komunikacie spółki.

– Klienci, którzy nie są zainteresowani tak szerokim wsparciem fachowców, mogą wybrać ofertę gaz z Serwisantem Gazowym 24H. W tym przypadku pomoc dotyczy naprawy urządzeń grzewczo-gazowych oraz wewnętrznej instalacji gazowej. Co ważne – podobnie jak w przypadku korzystania z szerokiego zakresu usług serwisowych – także w tej ofercie zawarta jest gwarancja przyjazdu specjalisty do naprawy instalacji gazowej w ciągu czterech godzin, również w niedziele i inne święta – podaje spółka w materiale prasowym.

