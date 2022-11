Technologie Taurona pomogą oszczędzać energię i ciepło w gospodarstwach domowych Alert

Nawet o 30 procent może zredukować zużycie energii gospodarstwo domowe, które zainstaluje rozwiązania z zakresu inteligentnego zarządzania domem – podkreślają eksperci Taurona. Wsparcie technologiczne dla domu może zwiększyć efektywność ogrzewania i oświetlania domu przy mniejszym zapotrzebowaniu na media energetyczne.

Tauron. Fot. BiznesAlert.pl

– Wzrasta zainteresowanie efektywnością energetyczną dla domu. Oprócz dobrych nawyków domowników przy korzystaniu z energii, istotnym wsparciem w zredukowaniu kosztów mediów energetycznych dla domu są rozwiązania technologiczne typu smart home. Poprzez efektywne zarządzanie ogrzewaniem czy oświetleniem domu technologia ta skutecznie wspiera energooszczędność – mówi Rafał Soja, prezes zarządu Tauron Sprzedaż.

Po zainstalowaniu nawet najprostszych rozwiązań z zakresu smart home zmniejsza się zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na media energetyczne. Rozwiązania te pozwalają też ograniczyć koszty oświetlenia domu oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej potrzebnej do zasilania np. urządzeń audio-video.

– Już zastosowanie samych elektronicznych termostatów przy grzejnikach pozwoli na wygenerowanie oszczędności na ogrzewaniu. Zmniejszenie zużycia energii zapewnia nowoczesna technologia wykorzystująca algorytmy optymalizujące i adaptacyjne dla sterowania ogrzewaniem – wyjaśnia Soja.

Najczęściej spotykane w Polsce sterowanie temperaturą w pomieszczeniach ogrzewanych kaloryferami, to tradycyjne głowice termostatyczne zainstalowane na zaworach grzejnikowych. Posiadają one regulacje określoną w skali 1-5. Nie jest to żadna konkretna informacja dla użytkowników. Nie wiadomo, jak to „przełożyć” na rzeczywistą temperaturę w pomieszczeniu. Tymczasem elektroniczne termostaty pozwalają zdefiniować harmonogramy tygodniowe w zakresie temperatur. Dzięki temu podczas snu, czy wtedy, gdy domownicy są poza domem, temperatura będzie niższa zapewniając tym samym maksymalne oszczędności. Użytkownicy otrzymują automatyzację, która zapewnia efektywną temperaturę w pomieszczeniach, generując przy tym oszczędności dla domu.

Inteligentne rozwiązania pozwalają też ograniczyć koszty oświetlenia domu. Wymiana tradycyjnych źródeł światła na LED-y to już na starcie duże oszczędności sięgające nawet 65 procent. Inteligentne źródła światła nie wymagają przeróbek w instalacji elektrycznej – wystarczy jedynie zamienić tradycyjne źródła światła na inteligentne LED-y. Inteligentne funkcje oświetlenia, oprócz zdalnego sterowania z aplikacji mobilnej, to przede wszystkim automatyzacja pracy źródeł światła. Definiowanie harmonogramów, czy czujniki ruchu, obecności mierzące również jasność w pomieszczeniu sterują włączeniem i wyłączeniem źródeł światła, przyciemnianiem i rozjaśnianiem. Rozwiązaniami smart home można sterować w prosty i intuicyjny sposób poprzez aplikacje mobilne oraz za pomocą pilotów, czy również poprzez ręczną regulację parametrów niektórych urządzeń. Zakres konfiguracji działania sprzętów, urządzeń i czujników jest szeroki i można go dostosować do potrzeb konkretnego domu.

Tauron/Michał Perzyński