Tauron upraszcza procedury dla klientów z gazem Alert

Klienci nie muszą się obawiać o dostawy gazu, bo te będą realizowane bez przerw, w cenie akceptowalnej społecznie – wyjaśnia Tauron Sprzedaż. Spółka zapewnia, że nawiązała współpracę z operatorem gazowym, żeby zabezpieczyć przejście klientów do nowego sprzedawcy w sposób nieodczuwalny.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

– Jeszcze raz sprawdziliśmy nasze procedury, uprościliśmy cały proces przejścia klientów do nowego sprzedawcy oraz wzmocniliśmy komunikację z klientami. Wszystko po to, by rozwiać wszelkie niepokoje dotyczące tego procesu. Dla klientów mających umowę gazową uruchomiliśmy specjalną infolinię 555 444 555, a także stronę internetową, na której dostępne są wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego procesu. Nasi konsultanci będą pomagać wszystkim klientom, którzy potrzebują takiej pomocy, aby zawrzeć nową umowę z innym sprzedawcą. Naszych klientów przepraszamy za zamieszanie, które powstało w związku z tą decyzją – mówi Daniel Iwan, rzecznik spółki Tauron Sprzedaż.

– W związku z decyzją Tauron Sprzedaż, klienci nie muszą obawiać się przerw w dostawie tego paliwa, ani wysokich rachunków. W świetle obowiązujących przepisów – w tym Rządowej tarczy Antyinflacyjnej – nowy sprzedawca musi zagwarantować klientom gaz po regulowanej cenie – podaje Tauron.

– Jednocześnie informuję, że nadal bez zmian będziemy obsługiwać klientów, którzy mają obowiązujące z nami umowy. Wszyscy klienci, którzy mają produkt z tak zwaną gwarancją ceny będę obsługiwani bez zmian. Zapewniamy, że nie ma mowy o jakichkolwiek przerwach w dostawach gazu do klientów – wyjaśnia Daniel Iwan. – Przypominam, że klienci mają gwarancję urzędowej ceny gazu do końca 2027 roku. Oznacza to, że każdy sprzedawca gazu zapewnia klientom ofertę taryfową z cenami zatwierdzanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozwiązanie to wynika z zapisów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – dodaje Daniel Iwan.

W ramach Tarczy ceny gazu dla klientów wrażliwych (m.in. klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje pożytku publicznego) do końca 2027 roku są urzędowo gwarantowane. – Zachęcamy klientów, którzy otrzymali od nas korespondencję, by sami wybrali nowego sprzedawcę gazu. Jeśli tego nie zrobią automatycznie zawarta zostanie umowa ze sprzedawcą rezerwowym lub przydzielony zostanie im tzw. sprzedawca z urzędu. W jednym i drugim przypadku do końca 2027 roku cena gazu będzie urzędowo regulowana, zgodnie z zapisami Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – mówi Daniel Iwan, rzecznik spółki Tauron Sprzedaż.

W większości przypadków tzw. sprzedawcą rezerwowym i sprzedawcą z urzędu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny. Dlatego PGNiG w porozumieniu z Tauron Sprzedaż ogłosił, że jest gotowy płynnie przejąć tych klientów.

Tauron/Michał Perzyński