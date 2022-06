Nowa strategia Taurona: OZE zamiast węgla zabezpieczane gazem w kogeneracji Alert

Tauron chce sześć razy powiększyć ilość Odnawialnych Źródeł Energii w swym portfolio i zmniejszyć emisję CO2 o 79 procent. Ta spółka przedstawiła nową strategię podczas Kongresu 590 w Nadarzynie.

Prezentacja nowej strategii Taurona na Kongresie 590. Fot. Mariusz Marszałkowski

Nowa strategia Taurona

Nowa strategia ma dać 4,5 mld złotych EBITDA w 2025 roku i 6,5 mld zł w 2030 roku. Zakłada ona przyspieszenie rozwoju OZE. Tauron chce mieć w 2025 roku 1600 MW źródeł odnawialnych: farm wiatrowych, fotowoltaiki i elektrowni wodnych. W 2030 roku ma być ich już 3700 MW i odpowiadać za 79 procent miksu wytwórczego tej grupy.

Tauron chce mieć 1100 MW energetyki wiatrowej oraz 1400 MW fotowoltaiki. Na początku lat trzydziestych chce uruchomić morskie farmy wiatrowe na Bałtyku o mocy około 1000 MW. Tauron rozważy także inwestycje w elektrownie szczytowo-pompowe oraz wirtualne elektrownie. Zamierza zapewnić wszystkim klientom inteligentne liczniki do 2030 roku.

Skokowy spadek emisji CO2 ma być możliwy nie tylko dzięki rozwojowi OZE, ale także przekazaniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Gaz ma stabilizować dostawy energii ze źródeł odnawialnych i być mniej emisyjnym źródłem ciepła w kogeneracji, które potencjalnie będzie mogło zastępować bloki węglowe funkcjonujące obecnie. Tauron rozważa także rozwój małych reaktorów jądrowych SMR.

Dzięki tym wszystkim działaniom udział węgla w miksie wytwórczym Taurona ma spaść z 64 do 10 procent w 2030 roku.

– Świat od wielu lat stawia sobie ambitne cele związane ze zmianami klimatycznymi. Najpierw traktat z Montrealu, potem protokół z Kioto. Ostatnie lata to kolejne, coraz ostrzejsze cele klimatyczne. Do tych celów musimy dostosowywać strategię. Cel osiągnięcia neutralności się nie zmieni. Zmienić możemy ewentualnie zakres i czas, w którym to osiągniemy. Tauron chce rozwijać źródła odnawialne. Ale same OZE to nie wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Potrzebujemy odpowiednich narzędzi do bilansowania, czyli np. magazynów energii. Kolejnym filarem jest platforma, bez której nie da się zbudować transformacji czyli sieci – skomentował podczas Kongresu 590 prezes Taurona Paweł Szczeszek. – Tam, gdzie najtrudniej zastapic węgiel, czyli w ciepłownictwie, liczymy na udział SMRów – dodał prezes Taurona.

– Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest budowa wartości Taurona poprzez nowoczesne rozwiązania, i dla klientów, i dla klimatu. To musi odbywać się w ramach finansów. Wskaźnikiem głównym dla finansistów jest EBITDA. Do 2030 roku chcemy mieć 6,5 mld EBITDA.. Mamy szereg kamieni milowych. Pierwszym jest wydzielenie aktywów węglowych, zarówno bloków węglowych, jak i kopalni poza Tauron. To zdekarbonizuje grupę. Drugi element jest związany z inwestycjami w obszarze dystrybucji. To dla nas szczególnie ważne, co generuje stabilny przychód finansowy każdego roku. Zwiększymy również inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Chcemy do 2030 roku zwiększyć moce w OZE o 500 procent. W 2030 roku mamy mieć 3,7 GW energii z OZE – mówił Krzysztof Surma, wiceprezes Taurona ds. finansów.

