Tauron wybuduje pierwszy magazyn energii w regionie Tatr Alert

Fot. Tauron

Tauron wybuduje magazyn energii i instalację fotowoltaiczną w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Zakopanem. Dzięki nowoczesnej technologii Centrum osiągnie niezależność energetyczną. To jedna z pierwszych tego typu inwestycji na południu Polski.

– Zastosowanie przemysłowego magazynu energii ma służyć optymalizacji zużycia energii z ogniw fotowoltaicznych zainstalowanych na terenie zakopiańskiego ośrodka. W większości obiektów przemysłowych zużycie energii elektrycznej podlega rytmowi dziennemu związanemu ze specyfiką działalności. Ten rytm zużycia energii nie zawsze pokrywa się jednak z profilem czasowym produkcji ze źródeł odnawialnych. Aby zapewnić możliwie najefektywniejsze wykorzystanie prądu, nadwyżka jest magazynowana w okresie najmniejszego zużycia i oddawana w szczytach zapotrzebowania – mówi Artur Warzocha, prezes Tauron Nowe Technologie.

Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka” w Zakopanem pozyska dzięki umowie nowoczesną instalację PV wraz z systemem magazynowania energii. Instalacja powstająca w Księżówce zostanie posadowiona na dachu carportu, który stanowi integralną część projektu. To 135 paneli monokrystalicznych o łącznej mocy niemal 50 kWp, co pozwoli na roczną produkcje energii elektrycznej w wysokości nieco ponad 36 MWh – wpływ na efektywność instalacji ma położenie obiektu w otulinie lasu będącego fragmentem Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Część wyprodukowanej w tym miejscu energii będzie trafiać do akumulatora o pojemności 40 kWh z opcją rozbudowy do 140 kWh. Producent urządzenia gwarantuje jego prawidłową pracę przez co najmniej 22 lata.

– To inwestycja, która ma dać pewien impuls dla inwestorów zainteresowanych produkcją zielonej energii. Wskazuje pewną konieczność – chcesz efektywnie korzystać z tańszej, ekologicznej energii, zaopatrz się w urządzenie do jej gromadzenia. Projekt ten ma kolosalne znaczenie w takich miejscach jak Zakopane, do którego ciągną turyści spragnieni kontaktu z naturą i miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu. Czyste powietrze i nieskażone ludzką działalnością środowisko są dla nich tak samo ważne, jak wygodny i czysty pokój czy smaczne, regionalne jedzenie – dodaje Artur Warzocha.

Także krótkotrwałe zwiększenie poboru, np. w czasie szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych jest pokrywane ze zmagazynowanej energii bez powstawania tak zwanych pików poboru mocy szczytowej. Zastosowanie przemysłowych magazynów energii zabezpiecza też użytkownika przed negatywnym wpływem innych instalacji fotowoltaicznych na sieć energetyczną.

W 2020 roku Tauron podłączył do sieci przesyłowej niemal 100 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, a w pierwszej połowie bieżącego roku już 44 tysiące.

Tauron