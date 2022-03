Tauron ostrzega przed oszustami w sieci Alert

fot. pixabay.com

Tauron prowadzi nową kampanię edukacyjną, która pokazuje zagrożenia płynące z działalności przestępczej w sieci, tzw. phishingu. Spółka wyjaśnia, jak rozpoznać działania cyberprzestępców, nie dać się oszukać i reagować na tego typu działania.

Phishing to metoda oszustwa polegająca na tym, że przestępcy podszywają się pod znane instytucje, firmy czy banki w celu wyłudzenia danych wrażliwych, a w konsekwencji także pieniędzy. To coraz bardziej popularny sposób działania przestępców. Na negatywne skutki phishingu szczególnie narażone są osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy do bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, nie znają metod wykorzystywanych przez oszustów, a więc nie wiedzą, jak się przed takimi przestępstwami ochronić – czytamy w komunikacie Taurona.

– Okres pandemii oraz inwazja Rosji na Ukrainę sprawiają, że jesteśmy szczególnie narażeni na działania oszustów w przestrzeni internetowej. Dlatego właśnie teraz ważne jest, abyśmy potrafili rozpoznać i odpowiednio reagować na działania, co do których mamy podejrzenie, że mogą być formą oszustwa – tłumaczy Artur Michałowski, p.o. prezesa Tauron Polska Energia. – Taka wiedza pozwoli nie tylko chronić dane osobowe, ale również sprawi, że przestępcy nie będą mieli dostępu do naszych pieniędzy – dodaje Michałowski.

Wyłącz emocje

Działania phishingowe są skuteczne, bo przestępcy odwołują się do emocji. Starają się na przykład wzbudzić naszą radość albo wywołać strach. Dlatego – jeżeli otrzymasz informację o niespodziewanej wygranej lub wezwanie do natychmiastowego przekazania pieniędzy za pomocą załączonego linka – powinieneś nabrać podejrzeń. Nie działaj pod wpływem chwili i nie klikaj w załączone linki.

Pamiętaj, żadna instytucja (ani bank, ani policja, ani jakikolwiek urząd) nie prosi o zapłatę należności na wskazane w wiadomościach dane.

Co zdradza oszusta

By wyłudzić dane osobowe lub pieniądze, oszust stara się upodobnić do oryginału. Na przykład wysyła wiadomość e-mail naśladującą jakąś firmę lub instytucję. Dlatego sprawdzaj adres nadawcy i weryfikuj – bez klikania – podany link.

Pamiętaj, już pobieżna ocena wyglądu maila pozwala wstępnie ocenić, czy na pewno masz do czynienia z autentyczną wiadomością. Oszusta najczęściej zdradzają błędy językowe, np. brak polskich znaków diakrytycznych (takich jak: „ą”, „ę”, „ż”, „ś”, „ź”).

Co zrobić, jeżeli wiadomość jest fałszywa

Do czasu aż nie upewnisz się, że wiadomość jest prawdziwa: nie klikaj w powiązane z nią linki, nie odpowiadaj, nie otwieraj załączników. Możesz też poinformować instytucję, pod którą podszywa się oszust, o incydencie. Dzięki temu będzie ona mogła podjąć odpowiednie działanie i ostrzec swoich klientów przed potencjalnym zagrożeniem.

Tauron podaje, że w ramach kampanii „W internetowym oceanie nie daj się złapać na haczyk” na platformie lepiej.tauron.pl będzie publikowany cykl artykułów związanych z bezpiecznym korzystaniem z internetu oraz rozpoznawaniem metod działania przestępców w sieci.

Tauron/Jędrzej Stachura