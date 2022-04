Tauron postawił pierwszą turbinę na farmie wiatrowej Piotrków Alert

Źródło: Tauron

Na terenie budowy elektrowni wiatrowej Piotrków posadowiona została pierwsza turbina. Na miejsce przewożone są także komponenty 14 kolejnych. Farma Piotrków to pierwsza inwestycja onshore w całości budowana przez TAURON. Energia elektryczna z farmy popłynie już jesienią tego roku.

Farma wyprodukuje 90 GWh rocznie, co zaspokoi 35 tysięcy gospodarstw domowych. „Piotrków” to pierwsza inwestycja wiatrowa Tauron budowana przez Grupę we własnym zakresie. Prace na terenie przyszłej elektrowni wiatrowej rozpoczęły się na początku 2021 roku, ich zakończenie planowane jest na jesień 2022 roku. Realizacją zajmuje się Spółka Tauron Zielona Energia, która powołana została do budowy i rozwoju projektów OZE w koncernie.

Transport komponentów z portu morskiego w Gdyni wiązał się z dużym wyzwaniem logistycznym. Pojedyncze śmigło wiatraka waży 8,2 tony, ma długość 54 metrów, zaś po zmontowaniu średnica rotatora wynosi około 110 metrów. Natomiast sama gondola, do której montuje się łopaty wirnika waży ok. 70 ton.

– Farma Piotrków jest realizacją zobowiązań Taurona, dotyczących rozbudowy zeroemisyjnych mocy wytwórczych, a równocześnie pierwszym projektem, który tworzymy od zera. W ramach strategii Zielonego Zwrotu Taurona, konsekwentnie rozwijamy nasz portfel aktywów OZE. Przekazujemy do eksploatacji przemysłowe instalacje fotowoltaiczne, inwestujemy w farmy wiatrowe, a każdego roku przyłączamy do sieci elektroenergetycznej tysiące nowych prosumentów – mówi Patryk Demski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

W grudniu 2020 roku Tauron kupił projekt farmy wiatrowej Piotrków poprzez nabycie spółki WIND T1, która rozwijała inwestycję o mocy 30 MW. Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składa się 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Pierwsza z nich została właśnie zmontowana.

– Możemy powiedzieć, że kolejny istotny krok budowy farmy wiatrowej w Piotrkowie został rzeczywiście zrealizowany. Powstała pierwsza turbina wiatrowa, takich turbin będzie zbudowanych jeszcze 14. Przy budowie farmy zaangażowany jest zespół projektowy w naszej spółce, a także ekipa ponad 100 osób na placu budowy – mówi Wojciech Więcławek, prezes zarządu Tauron Zielona Energia.

Tauron/Michał Perzyński