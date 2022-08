Jest ugoda Taurona z Rafako o zakończeniu problemów Jaworzna do końca października Alert

Po wymianie ciosów medialnych Tauron i Rafako zawarły umowę w sprawie mediacji przed Prokuratorią Generalną. Cel to jak najszybsze zakończenie przygotowań do normalnej pracy nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno do 30 października.

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Nowy blok w Jaworznie ma liczne problemy techniczne. Rafako jest zagrożone bankructwem i oczekuje wsparcia Taurona, czasami przenosząc spór na łamy mediów. W ostatnim czasie przekazało informacje Onetowi, które posłużyły do przedstawienia tezy o możliwości pojawienia się niedoborów energii w Polsce przez problemy Jaworzna. Tauron odrzucił tezy zawarte w materiale i oskarżył Rafako o celowe wywoływanie sensacji.

Teraz jednak obie strony znów siadły do rozmów przed Prokuratorią Generalną. Nowe Jaworzno miało pracować od jesieni 2020 roku. Każda nowa moc wytwórcza zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii w Polsce doświadczonej kryzysem energetycznym oraz rosnącą luką wytwórczą, to znaczy niedoborem nowych elektrowni zastępujących stare.

– Termin zakończenia okresu przejściowego zaplanowano w ugodzie na 30 października 2022. W ugodzie ustalono też, że konsorcjum wykona dodatkowe prace, których efektem będzie m.in. obniżenie kosztów eksploatacji bloku – informuje Tauron.

Tauron/Wojciech Jakóbik