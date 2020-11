Tauron rozwija sieć ciepłowniczą na Śląsku Alert

Fot. Tauron

Tauron planuje podłączyć do sieci ciepłowniczej 22 MW mocy cieplnej w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. W przybliżeniu odpowiada to możliwości ogrzania siedmiu tysięcy mieszkań. Przyłączenia te będą realizowane w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji do 2023 roku.

Plan dla ciepłownictwa

– Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych kotłach węglowych, w tym piecach starej generacji. Planowane do przyłączenia budynki znajdują się w Katowicach, Chorzowie, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i w Świętochłowicach – mówi Małgorzata Kuś, rzecznik prasowy Tauron Ciepło.

Aby zdążyć ze zmianą sposobu ogrzewania przed upływem terminów wynikających z uchwały antysmogowej i przyłączyć się do sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło, podpisanie umów powinno nastąpić w latach 2021-2022, a podłączenie do sieci odpowiednio w latach 2022- 2023.

Ciepło sieciowe służy głównie budynkom wielorodzinnym, dlatego w listopadzie i grudniu Tauron Ciepło prowadzi kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców takich budynków typowanych do podłączenia do 2023 roku. W pierwszym etapie pakiety informacyjne trafią bezpośrednio do 3 tys. gospodarstw domowych w centrum Katowic, na Załężu, Wełnowcu i w Bogucicach.

– W ramach programu oferujemy finansowanie podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układem pomiarowym. Po stronie mieszkańców pozostaje montaż instalacji wewnętrznej, która rozprowadza ciepło w budynku – mówi Aldona Gmyrek, dyrektor Departamentu Rynku w Tauron Ciepło.

Proces podłączenia ciepła sieciowego obejmuje trzy etapy. Pierwszym jest prośba mieszkańców do zarządcy o sprawdzenie możliwości podłączenia do sieci. Drugi etap to informacja z Tauron Ciepło, określająca niezbędne prace do wykonania oraz terminy i koszty podłączenia. Ostatni etap to podjęcie przez mieszkańców decyzji o podłączeniu i rozpoczęcie prac przyłączeniowych. Cały proces, od przyjęcia oferty do momentu kiedy ciepło popłynie w kaloryferach mieszkańców, trwa około 18 miesięcy.

– Na wniosek zarządcy nieruchomości koszt instalacji wewnętrznej może być dofinansowany ze źródeł zewnętrznych – dodaje Aldona Gmyrek.

Lokalizacje pierwszego etapu akcji Tauron Ciepło zostały zsynchronizowane z harmonogramem kampanii #nieTruj organizowanej przez Miasto Katowice. Akcja promuje działania ograniczające zanieczyszczenie powietrza i efektywne wykorzystanie energii oraz informuje o możliwości dofinansowania zmiany systemu ogrzewania.

Od października tego roku Spółka Tauron Ciepło prowadzi także kampanię informacyjną #WeźNieSmoguj, #WeźOddychaj. Akcja kierowana jest do dzieci i młodzieży. W specjalnym ebooku i animacji firma obala mity dotyczące ogrzewania. Z materiałów przygotowanych w ramach akcji #WeźNieSmoguj można dowiedzieć się np. dlaczego elektrociepłownia jest najbardziej ekologicznym źródłem wytwarzania ciepła w miastach, dlaczego ogrzewanie sieciowe opłaca się bardziej niż domowy piec na węgiel, i w końcu, czemu ciepło z sieci przeciwdziała powstawaniu smogu.

60 procent pieców węglowych w sercu Śląska do wymiany

W czwartym kwartale 2019 roku Tauron Ciepło przeprowadził badanie opinii publicznej dotyczące znajomości przepisów i konsekwencji tzw. uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego. W ramach badania 60 procent ankietowanych wskazało, że ich urządzenia grzewcze zostały wyprodukowane przed 1 stycznia 2012 roku, co oznacza, że muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2022 roku. Tylko 2,9 procent badanych odpowiedziało, że użytkowane kotły węglowe są piątej klasy lub EcoDesign.

Ciepło sieciowe to najlepsza alternatywa dla kotłów węglowych w budynkach wielorodzinnych. Jest czyste i bezpieczne dla środowiska, ponieważ jest produkowane w elektrociepłowniach, które spełniają rygorystyczne normy emisyjne oraz są poddane stałej kontroli i monitoringowi przez niezależne instytucje.

Tauron