Tauron zainwestuje ponad pół mld zł w rozwój sieci dystrybucyjnej Śląska. Alert

Tauron na Śląsku. Fot. Tauron

Spółka z Katowic podaje, że modernizacja stacji została dofinansowana w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Wartość całkowita projektu brutto przekroczyła 18 mln zł, z czego ponad 7,5 mln zł wynosiło dofinansowanie z Unii.

Tauron podaje, że do najważniejszych dużych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ostatnim okresie na Śląsku należy kompleksowa przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów w Katowicach, zasilającej cztery dzielnice miasta: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec i Zawodzie. Kolejny kluczowy realizowany na Śląsku projekt infrastrukturalny TAURONA to poprawa zasilania miasta Racibórz i ościennych gmin. Projekt jest wieloetapowy i koncentruje się wokół przebudowy dwóch linii wysokiego napięcia zasilających miasto. Chodzi o zasilanie podstawowe, czyli ciąg linii 110 kV (wysokie napięcie) od Stacji Rydułtowy do Stacji Studzienna (zlokalizowanej w centrum Raciborza) oraz o dodatkową linię 110kV zapewniającą zasilanie rezerwowe tego miasta.

Z informacji spółki można się dowiedzieć, że na terenie Podbeskidzia, gdzie ukształtowanie terenu i charakterystyka regionu jest inna niż konurbacji śląskiej w kwietniu tego roku zakończona została modernizacja stacji elektroenergetycznej 110kV/15kV GPZ (Głównego Punktu Zasilania) Wisła w Istebnej. W północnej części województwa śląskiego w latach 2019-2020 zostały zrealizowane lub są aktualnie w trakcie budowy, kolejne ważne dla regionu inwestycje sieciowe. Mowa tu np. o budowie pola liniowego 110 kV w stacji elektroenergetycznej Koksownia w Częstochowie. Prace te są wykonywane w celu przyłączenia prywatnego wytwórczego bloku energetycznego o mocy 25,64 MVA. W samym mieście trwają prace przy zmianie rozdzielni 15kV Kiedrzyn w związku z przyłączeniem podstacji trakcyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji dla zasilania zmodernizowanej linii tramwajowej.

Nowe inwestycje zostały zrealizowane między innymi w celu poprawy zasilania Raciborza oraz modernizacji i rozbudowy sieci na Śląsku i Podbeskidziu. – Śląsk to szczególny teren nie tylko na naszej mapie działania, ale również w perspektywie ogólnopolskiej. Aglomeracja katowicka to najbardziej zurbanizowany teren w Polsce z koncentracją przemysłu, a tym samym z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Dlatego tak ważne są stałe poprawianie stanu i rozbudowa infrastruktury energetycznej na tym terenie – dodaje prezes Zasina.

Tauron/Wojciech Jakóbik