Tauron wesprze startupy w poszukiwaniu innowacji na rzecz ciepłownictwa Alert

Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron będzie oferował startupom nowe możliwości współpracy w ramach akceleratora Tauron Progres. Firma będzie poszukiwać nowatorskich rozwiązań w kluczowych obszarach rozwojowych. Wsparcie będzie obejmować pokrycie nawet 200 tys. zł kosztów, pilotaż z wykorzystaniem infrastruktury i bezpośrednie powiązanie z Funduszem CVC.

Tauron Progres to program koncernu, umożliwiający innowacyjnym firmom pilotażowe wdrażanie nowych rozwiązań w warunkach przemysłowych. Tauron przetestuje najlepsze zgłoszone pomysły na swojej infrastrukturze, pokryje nawet 200 tys. zł kosztów związanych z technologicznym rozwojem projektu oraz zaoferuje wsparcie ekspertów merytorycznych oraz analityków. Dzięki temu startup zyska nie tylko wsparcie, ale także funkcjonalną weryfikację założeń swojej koncepcji – czytamy w komunikacie spółki.

Tauron podkreśla, że firmy mogą liczyć na wspólną budowę modeli biznesowych i bezpośrednie powiązanie z funduszem CVC Magenta. Program jest adresowany do osób fizycznych i prawnych, innowatorów oraz autorów unikatowych rozwiązań.

– Zapraszamy startupy do zaangażowania w Tauron Progres, który w nowej formule stwarza przyjazną przestrzeń do współpracy. Dla nas to przede wszystkim szansa na pozyskanie nowatorskich rozwiązań, które do tej pory nie były szeroko dostępne na rynku. Startupy natomiast zyskają możliwość szybkiej weryfikacji swoich pomysłów, pilotażowego wdrożenia wraz ze wsparciem finansowym, a w przypadku sukcesu pilotażu, możliwość podjęcia szerokoskalowej współpracy. Chcemy wpinać startupy w nasz biznes, szczególnie w tych obszarach, gdzie ze względu na większe otwarcie na ryzyko, kulturę organizacyjną i zwinne podejście, mają duży potencjał podejmowania wyzwań rozwojowych – mówi Patryk Demski, wiceprezes Taurona ds. strategii i rozwoju.

W nowej formule działania Tauron Progres będzie szukał rozwiązań z kilku obszarów energetycznych. W obrębie dystrybucji koncepcji wspierających zarządzanie, utrzymanie oraz efektywność tej infrastruktury, w obszarze wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz nowych technologii, wspierających zieloną transformację i efektywność operacyjną sektora. Nie bez znaczenia pozostaje też segment technologii wodorowych. Tu firma stawiać będzie na rozwiązania usprawniające proces produkcji zielonego wodoru – czytamy.

Chęć udziału w programie należy zgłosić na stronie www.progres.tauron.pl.

Tauron/Jędrzej Stachura