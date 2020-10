Ignacok: Miliard złotych na Zielony Zwrot Taurona (ROZMOWA) Energetyka

Wojciech Ignacok. Grafika: Gabriela Cydejko

– W piątek, 23 października podjęliśmy decyzję o emisji obligacji na miliard złotych. Te środki będą siłą napędową zielonego zwrotu – zdradza Wojciech Ignacok, prezes Tauron Polska Energia.

BiznesAlert.pl: Transformacja energetyczna nabiera tempa, kolejne firmy ogłaszają cel osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jak radzi sobie Tauron?

Wojciech Ignacok: Zależy nam przede wszystkim na zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej i szybkim ograniczeniu emisji CO2. Konkretnie, chcemy do 2030 roku zwiększyć nasze moce zainstalowane w OZE do ponad 65 procent a równocześnie ograniczyć emisyjność CO2 o połowę. To ambitny plan, nawet w zestawieniu z planami dekarbonizacyjnymi największych firm energetycznych, który chcemy zrealizować z naddatkiem.

Deklaracje są istotne jako sygnał dokąd zmierza dany koncern, my w Tauronie takie sygnały wysyłamy skutecznym działaniem. Koncentrujemy się na budowaniu wartości firmy w długiej perspektywie. Ta perspektywa jest najbardziej istotna dla otoczenia finansowego.

Skąd wezmą Państwo pieniądze na transformacje?

Tu dochodzimy do problemu fundamentalnego. Ogłoszenie ambitnej strategii to ta łatwiejsza przyjemniejsza część pracy, zapewnienie finansowania realizacji tej strategii to z kolei ta zdecydowanie trudniejsza, mozolniejsza sfera naszej działalności.

Budujemy zdywersyfikowane finansowanie, dzięki któremu przeprowadzimy transformację Taurona. W piątek, 23 października podjęliśmy decyzję o emisji obligacji na miliard złotych. Te środki będą siłą napędową zielonego zwrotu. Środki finansowe z emisji zostaną przekazane przede wszystkim na projekty wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inwestycje przyłączeniowe.

Jakimi warunkami jest obwarowana ta emisja?

Tak, i to dość precyzyjnymi. Do warunków zostały wprowadzone wskaźniki zrównoważonego rozwoju – wskaźnik redukcji emisji CO2 (średniorocznie o 2 procent) oraz wskaźnik zwiększenia mocy w OZE (średniorocznie o 8 procent).

Energetyka w całej Europie nie ma dziś praktycznie możliwości finansowania projektów węglowych – czy to energetyki węglowej, czy samych kopalni. Emisję naszych obligacji wyróżniają jasno sprecyzowane wskaźniki, które są zgodne z kierunkiem naszej transformacji.

Skąd jeszcze pozyskać środki?

Nastawienie instytucji finansowych do konieczności transformacji energetycznej dobrze pokazuje porozumienie z instytucjami finansowymi, które dotychczas finansują Tauron. Zgodnie z nim środki pozyskiwane na energetykę odnawialną nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA. To oznacza, że w przypadku inwestycji w energetykę odnawialną, graniczny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA (3,5) nie jest barierą. Oczywiście jesteśmy daleko od takiej sytuacji , natomiast mamy taką możliwość.

Mamy porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju, dzięki któremu mamy możliwość finansowania projektów w obszarze energetyki wiatrowej czy słonecznej powyżej 50 milionów każdy.

Od ogłoszenia aktualizacji strategii Taurona upłynął już ponad rok, co w tym czasie udało się osiągnąć?

Całkiem sporo. Przede wszystkim posiadamy już dziewięć farm wiatrowych o mocy 380 MW, z czego pięć Tauron zrepolonizował w ubiegłym roku. Ale nasze ambicje są większe. Innym przykładem proekologicznej inwestycji TAURONA jest budowa elektrowni fotowoltaicznych Choszczno I i Choszczno II, składających się docelowo z dziesięciu farm o łącznej mocy 12 MW. Chcemy realizować też transformację w sposób symboliczny, wykorzystując tereny poprzemysłowe należące do Grupy. To na nich chcemy zbudować kilka elektrowni słonecznych o łącznej mocy ponad 100 MWp. Już pod koniec roku powinniśmy uruchomić pierwszą taką farmę fotowoltaiczną na terenie, co znaczące, dawnej elektrowni węglowej w Jaworznie. Kolejne tego typu projekty powstaną w Mysłowicach i w Stalowej Woli.

Jak na tym tle prezentują się inwestycje w elektrownie konwencjonalne, które właśnie są uruchamiane przez Tauron?

Nowoczesna energetyka konwencjonalna ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Te nowe jednostki stabilizują system, szczególnie w szczytach zapotrzebowania na energię, żeby nie powtórzyła się sytuacja z sierpnia 2015 roku. Niedawno oddaliśmy do eksploatacji Elektrociepłownię Stalowa Wola, kończymy też prace rozruchowe w Jaworznie. To bardzo nowoczesne jednostki z wysoką sprawnością i niską emisyjnością, szczególnie w zestawieniu z jednostkami które właśnie odstawiamy.

Jakie są Państwa dalsze plany?

Do 2025 roku mamy do zrobienia bardzo dużo. Do połowy dekady chcemy rozbudować bazę farm fotowoltaicznych do 300 MW oraz farm wiatrowych na lądzie o kolejne 720 MW. Chcemy osiągnąć te cele, głównie poprzez realizowanie własnych projektów, choć oczywiście jeśli zdarzy się okazja do akwizycji, to oczywiście będziemy je analizować i z nich korzystać.

Rozmawiał Wojciech Jakóbik