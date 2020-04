TGE: Rekordowe obroty energią i gazem w pierwszym kwartale 2020 roku Alert

W marcu 2020 roku Towarowa Giełda Energii zanotowała najwyższe obroty energią elektryczną od września 2018 roku. Pierwszy kwartał 2020 roku był rekordowy pod względem obrotu energią elektryczną oraz gazem.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2020 roku 29 372 771 MWh, co oznacza wzrost o 53,3 procent w stosunku do marca 2019 roku. Jest to zarazem najwyższy wolumen miesięczny od września 2018 roku oraz najlepsze zakończenie pierwszego kwartału w historii obrotu energią elektryczną na TGE (66,6 TWh w porównaniu do 45,7 TWh w 2015 roku).

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w marcu na poziomie 165,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 4,62 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 (BASE_Y-21) wyniosła w marcu 227,94 zł/MWh i jest to spadek o 17,29 zł/MWh względem analogicznej ceny z lutego br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu transakcje o wolumenie 14 831 272 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 20,3 proc. Zakończył się zarazem najlepszy pierwszy kwartał roku w historii obrotu gazem na TGE (39,9 TWh w porównaniu do 35,5 TWh w roku 2015).

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w marcu 48,84 zł/MWh, co oznacza spadek o 3,09 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w marcu 68,95 zł/MWh, czyli o 4,52 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym bieżącego roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w marcu 2 279 124 MWh. Wolumen wzrósł zatem r/r o 23,7 procent. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,81 zł/MWh, co oznacza spadek o 7,51 zł/MWh względem lutego bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w marcu o 30,2 proc. r/r, do poziomu 15 101 toe. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 9 464 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 844,06 zł/toe (spadek względem lutego br. o 13,29 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 062 830 MWh, co oznacza spadek o 25,9 procent r/r.

Średnia ważona cena wyniosła 0,96 zł/MWh, co stanowi spadek o 0,05 zł/MWh w stosunku do lutego.

Nowi uczestnicy

Na koniec marca br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 77 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na dzień 31 marca 2020 r. członkami rejestru było 3911 podmiotów.

Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada obecnie 667 podmiotów.

Towarowa Giełda Energii