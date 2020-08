Tik Tok idzie do sądu z Trumpem Alert

Donald Trump. Źródło: Flickr

Tik Tok zamierza skierować pozew przeciwko administracji prezydenta USA Donalda Trumpa za próbę zablokowania tej aplikacji w jego kraju.

Firma poinformowała o braku postępu negocjacji z Waszyngtonem, który uważa, że jej aplikacja może służyć rządowi chińskiemu do szpiegowania Amerykanów. Pozew ma wpłynąć do sądu w USA w tym tygodniu. Trump zlecił amerykańskiemu Microsoftowi wykup TikToka do 15 września w celu uniknięcia blokady aplikacji.

Independent/Wojciech Jakóbik