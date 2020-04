Timmermans: KE rozumie przesunięcie COP26 i nie spowolni polityki klimatycznej Środowisko

Frans Timmermans. Źródło: Flickr

W specjalnym oświadczeniu wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej ds. Europejskiego Ładu Frans Timmermans odniósł się do przełożenia szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow na inny termin w związku z pandemią koronawirusa, oraz zapewnił, że sytuacja ta nie spowolni europejskiej polityki klimatycznej.

Koronawirus a COP26 i Europejski Zielony Ład

– Przyjmujemy do wiadomości dzisiejsze oświadczenie prezydencji brytyjskiej, że COP26 zostanie przełożone w związku z wysiłkami na rzecz powstrzymania pandemii koronawirusa oraz że prezydencja rozważy najbardziej odpowiedni termin, na który go przełożyć. W imieniu Komisji Europejskiej chcę zapewnić prezydencję brytyjską podczas COP26, UNFCCC oraz Włochy jako gospodarza konferencji pre-COP oraz wszystkich naszych partnerów i społeczeństwo obywatelskie, o naszym silnym zaangażowaniu w sukces COP26 i realizację Europejskiego Zielonego Ładu, który zaprezentowaliśmy w grudniu 2019 roku, mając na względzie zdrowie naszej gospodarki i naszych obywateli – napisał Frans Timmermans w komunikacie.

– Uznajemy, że globalna działalność dyplomatyczna jest obecnie spowalniana przez kryzys związany z koronawirusem. Rozumiemy, że podjęto tę decyzję, aby uniknąć sytuacji, w której COP26 nie spełni oczekiwań z powodu niewystarczającej partycypacji. To ma sens. Jeśli chodzi o Komisję Europejską, nie spowolnimy naszej pracy w Europie ani na arenie międzynarodowej, aby przygotować się do ambitnego COP26, kiedy to nastąpi. W Unii Europejskiej wprowadziliśmy przepisy, dzięki którym zrealizujemy nasze obecne cele w zakresie klimatu i energii do 2030 roku. W perspektywie długoterminowej zobowiązaliśmy się do neutralności klimatu do 2050 roku i zaproponowaliśmy ustawę klimatyczną, która uczyni ten cel prawnie wiążącym. Prace legislacyjne rozpoczęły się, nawet w tych trudnych okolicznościach – podał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

– Prace, które Komisja podejmuje, aby do września 2020 roku przedstawić plan oceny wpływu mający na celu zwiększenie ambicji UE do 2030 roku i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50–55 procent w porównaniu z poziomami z 1990 roku, idą dobrze, a Komisja będzie ich przestrzegać. To samo dotyczy prac niezbędnych do przedstawienia ulepszonego wkładu określonego przez państwo w UNFCCC zgodnie z naszym zobowiązaniem wynikającym z porozumienia paryskiego. Będziemy również nadal intensywnie współpracować wszystkimi dostępnymi kanałami z naszymi partnerami na całym świecie, aby dzielić się naszymi planami i zachęcać ich do zwiększania ambicji, a także współpracować nad innymi kluczowymi elementami globalnej agendy klimatycznej, takimi jak zrównoważone finansowanie i adaptacja oraz odporność na skutki zmian klimatu – zapewnił Frans Timmermans w oświadczeniu.

Źródło: Komisja Europejska, opracowanie: Michał Perzyński