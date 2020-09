Stępień: W następnych latach czekają nas wielomiliardowe inwestycje w gaz Energetyka

Tomasz Stępień. Fot. Gaz-System

Podczas panelu „Przyszłość gazu w Europie” prezes Gaz-System Tomasz Stępień mówił o perspektywach inwestycji w gaz ziemny w Polsce i Unii Europejskiej.

Prezes Gaz-System na EKG 2020

– W ostatnich latach mieliśmy w Polsce do czynienia ze zdecydowanym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny. Obserwujemy ten wzrost między innymi przez umowy przyłączeniowe odbiorców i dystrybucji. Musimy za tym nadążyć z inwestycjami. Gaz-System jest w Polsce prawnym monopolistą, jeśli chodzi o przesył gazu. Oceniamy, że inwestycje w gaz mają perspektywy. Od dwóch lat obserwujemy bardzo silne przyspieszenie, jeśli chodzi o stosunek KE i PE do gazu. Nie ma jednak jeszcze skomercjalizowanych projektów, które w najbliższych latach będą mogły zastąpić gaz ziemny. W ciągu kilku lat czekają nas kilkunastomiliardowe inwestycje – powiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień.

– Gaz-System w pierwszej kolejności odpowiada za bezpieczeństwo dostaw. Mówimy o wyzwaniu domknięcia dywersyfikacji dostaw gazu. Pojawiają się nowe wyzwania – obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost zainteresowania przyłączeniami do naszej sieci, przez to mamy dodatkowe wyzwania inwestycyjne w spółce. W zeszłym roku udało nam się przyłączyć elektrociepłownię na Żeraniu. Budujemy interkonektory na granicach z Litwą czy ze Słowacją. W Europie obserwujemy integrację regionów gazowych. Przejęliśmy też operatorstwo na Gazociągu Jamalskim w myśl trzeciego pakietu energetycznego. Kiedy wygaśnie kontrakt jamalski, będziemy myśleć jak zintegrować ten gazociąg z siecią gazową, by wykorzystać go również do naszych celów. Musimy też przygotować starą sieć gazową na następne lata – wymieniał Stępień.

Opracował Michał Perzyński