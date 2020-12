TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze artykuły mijającego tygodnia Alert

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (14-18.12.2020).

1. Jakóbik: Wodór z Baltic Pipe, czyli klucz Polski do skarbca unijnego

Dokumenty unijne potwierdzają, że infrastruktura gazowa, która będzie umożliwiała dostawy wodoru i biogazu, będzie mogła liczyć na dalsze wsparcie z Unii Europejskiej. Czas budować Polskę Hydrogen Ready – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Lata temu Rosnieft wyrwał serce Jukosu. Dziś Rosja może za to słono zapłacić

Niemalże 16 lat temu zaczęła się rozbiórka wówczas największego koncernu naftowego w Rosji. Na jego zgliszczach wyłonił się nowy mocarz, który do tamtego momentu był słabeuszem w rosyjskim teatrze spółek energetycznych. Tamte wydarzenia powracają z różną zmiennością do dziś, rodząc emocje i dyskusje nie tylko w kontekście energetyki, ale i czystej polityki – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Fedorska: Czy wodór rzeczywiście zbawi energetykę?

Wodór to „paliwo XXI wieku”, „przyszłość energetyki” i – nie zapominajmy – „ratunek naszej planety”. Jeśli chodzi o wodór, to mówimy o nim tylko w superlatywach. Może więc właśnie teraz należy zapytać, po co właściwie inwestujemy tak wiele środków finansowych, infrastrukturalnych i naukowych w tę nową gałąź energetyki – pisze Aleksandra Fedorska, współpracownik BiznesAlert.pl.

4. Sawicki: Nie będzie powszechnych rekompensat cen energii. Zobaczymy, co dalej

Nie będzie powszechnych rekompensat za rosnące ceny energii pomimo zapowiedzi ministra aktywów państwowych z początku tego roku. Nowy gospodarz tej ustawy, ministerstwo klimatu i środowiska, wycofał ją z wykazu prac legislacyjnych. W zamian zaproponował zmiany prawa energetycznego. Pomoc ma być nakierunkowana na najbardziej potrzebujących zgodnie z nową definicją ubóstwa energetycznego. Propozycje zmian mogą wejść w życie w ciągu pół roku – pisze Bartłomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Baca-Pogorzelska: Umowa społeczna z górnikami do negocjacji. Rozstrzygnięcie w marcu?

Plan dzisiejszego spotkania rządu i górniczych związków zawodowych zawiera trzy punkty. Rozpocznie się ono w południe w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, ale nie doprowadzi do podpisania umowy społecznej. – Ona miała zostać wypracowana do połowy grudnia, a nie podpisana – można usłyszeć w ministerstwie aktywów państwowych – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracowniczka BiznesAlert.pl.