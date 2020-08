TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (27-31.07.2020).

1. Baca-Pogorzelska: Znamy szczegóły planu ratunkowego dla górnictwa

Kopalnie Ruda (Bielszowice, Halemba, Pokój) oraz Wujek w Polskiej Grupie Górniczej, a w Tauronie Wydobycie Janina lub Sobieski zostaną zamknięte. W PGG zostanie zamrożona na cztery lata „czternastka”, a 30 procent wynagrodzenia będzie zależne od wydajności. Ministerstwo aktywów państwowych potwierdza niedzielne informacje Biznesalert.pl – pisze Karolina Baca-Pogorzelska.

2. Fedorska/Rawa: Polska i Szwecja mogą razem zarobić na offshore i nie tylko

Stefan Gullgren, ambasador Królestwa Szwecji w Polsce, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 2020 w Gdańsku nawiązał do możliwości ściślejszej współpracy Szwecji i Polski w zakresie energetyki w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dwa główne tematy to energia jądrowa i energia wiatrowa offshore – piszą Aleksandra Fedorska i Tadeusz Rawa, współpracownicy BiznesAlert.pl.

3. Nieczypor: Wojna o wodę na Krymie byłaby bardzo kosztowna dla Rosji (ROZMOWA)

Sytuacja hydrologiczna Krymu jest bardzo trudna. Rosjanie podejmują kroki aby zaradzić problemowi, są to działania doraźne i nie przynoszące oczekiwanych skutków. Wojna o wodę nie jest wykluczona, jednak na razie Rosjanie stosują inne metody perswazji na Ukrainę i społeczność międzynarodową – mówi Krzysztof Nieczypor, analityk i ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Polska Hydrogen Ready, czyli jak realizować strategię bez strategii

Polska strategia wodorowa powstaje w ministerstwie klimatu razem z Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku. Od tej drugiej będzie zależał kształt energetyki w przyszłości, a zatem i dominująca technologia wytwarzania wodoru. Niezależnie od tego można już przygotowywać infrastrukturę gazową do transportu tego paliwa – zastanawia się Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Kuczyńska: Europejski Zielony Ład do remontu

Media lubią chwytliwe nazwy. Nie dziwi więc, że podchwyciły ukute gdzieś w brukselskich korytarzach porównanie Europejskiego Zielonego Ładu do planu Marshalla. Problem z tym porównaniem jest jednak taki, że o ile logika planu Marshalla przypominała proces odbudowy warszawskiej Starówki – ratować, co się z wojennej zawieruchy ostało, by stworzyć coś od podstaw, o tyle logika Europejskiego Zielonego Ładu przypomina raczej plan generalnego remontu oparty o wyburzenie ścian nośnych – pisze Urszula Kuczyńska.